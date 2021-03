Oroscopo Branko domani, 9 marzo 2021: le previsioni in anteprima

Ben ritrovati, cari amici, dopo l’ultimo oroscopo di Branko possiamo dedicarci alle previsioni di domani, 9 marzo 2021, dalla nostra sintesi libera delle pubblicazioni di Branko online.

Ecco l’oroscopo di Branko per domani, 9 marzo 2021 e poi uno sguardo all’oroscopo settimanale e del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 9 marzo Branko: Ariete

I bisogni personali spesso passano in secondo piano rispetto alle preoccupazioni quotidiane, quindi sarà bello vederli cambiare posto. La tua vita acquisirà una nuova dimensione nei prossimi mesi.

Oroscopo 9 marzo Branko: Toro

Una promozione è sospesa, ma niente paura. Presto emergerà una spiegazione (insieme a una promessa).

Oroscopo 9 marzo Branko: Gemelli

Stai inseguendo un miraggio o la cosa reale? Saprai entro il 12 quando otterrai ciò che stavi desiderando.

Oroscopo 9 marzo Branko: Cancro

Qualcuno ha segnalato la sua insoddisfazione per un po ‘e ora questa persona ne ha avuto abbastanza. Ti piaccia o no, dovrai ascoltare.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 9 marzo Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 9 marzo Branko: Leone

Il cielo pone fine a una rosea infatuazione. Le cose possono essere spinose per un po’, ma questo ti permette anche di apprezzare quella persona per quello che è.

Oroscopo 9 marzo Branko: Vergine

Presta attenzione a quel rimorso di coscienza perché ti salverà dal commettere un errore orribile. Un gesto conciliante dell’ultimo minuto fa miracoli.

Oroscopo 9 marzo Branko: Bilancia

Il cielo segnala un calo dello slancio. Non importa quanto sei vicino al traguardo, non lo attraverserai prima di aprile.

Oroscopo 9 marzo Branko: Scorpione

Stai rivisitando una situazione emotiva in un momento in cui sei più grande e più saggio. Nota la differenza e metti a frutto la tua esperienza.

Aggiornamento ore 8,00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 9 marzo Branko: Sagittario

Un fronte unito non è così unito come pensi. Cerca crepe nell’edificio perché sono lì.

Oroscopo 9 marzo Branko: Capricorno

Un affare non si muoverà più velocemente perché lo stai fissando. Le cose che contano richiedono tempo. La pazienza è il tuo investimento più saggio.

Oroscopo 9 marzo Branko: Acquario

Non c’è niente di sbagliato nell’andare per inerzia se è quello che vuoi. Ma se ti senti come se avessi perso la strada, ora è un buon momento per chiedere indicazioni.

Oroscopo 9 marzo Branko: Pesci

Il cielo inverte la direzione, il che spiega la lentezza. Prenditi un paio di giorni per adattarti al cambiamento degli ingranaggi psichici.

Aggiornamento ore 9,00

