Oroscopo Branko domani, 9 novembre 2020: le previsioni in anteprima

Ci ritroviamo per altri discorsi su stelle e pianeti, dopo l’ultimo oroscopo di Branko considerando ora le previsioni di domani, 9 novembre 2020, frutto del nostro libero riassunto tratto dalle pubblicazioni di Branko online.

Ecco l’oroscopo di Branko per domani, 9 novembre 2020 e poi consultate l’oroscopo settimanale e del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 9 novembre Branko: Ariete

Non ti preoccupare troppo di inchiodare l’accuratezza di ogni decisione in questo momento perché ciò ti impedirà di fare qualsiasi scelta. Le ipotesi migliori sono abbastanza buone.

Oroscopo 9 novembre Branko: Toro

Ci sono momenti nella vita in cui sembra che tutta la tua felicità dipenda da un unico risultato. È un’illusione e, se non ti aiuta, è tempo di essere più realistici riguardo alla posta in gioco.

Oroscopo 9 novembre Branko: Gemelli

I limiti alla tua percezione includono meccanismi adattati nel corso di centinaia di migliaia di anni per mantenerti al sicuro e radicato in una realtà condivisa. Anche così, li sfiderai e vincerai.

Oroscopo 9 novembre Branko: Cancro

Nessuno vuole partecipare al processo; vogliono solo la trasformazione. Va bene. Puoi usare il principio a tuo vantaggio. Fai il lavoro di trasformazione. Non parlarne. Metti quell’energia nel cartellino del prezzo.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 9 novembre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 9 novembre Branko: Leone

Con la mente in fermento di idee, desideri, speranze e sogni, assicurati di dedicare anche una buona dose di concentrazione agli aspetti pratici del momento presente. Se non ti diverti, il piacere resta fuori portata.

Oroscopo 9 novembre Branko: Vergine

I progetti, i sogni e le relazioni hanno un ciclo di vita tanto quanto tutto ciò che respira. Quando è finita, è finita e non c’è niente che possa farla rivivere. Il dono è una tabula rasa, l’abbraccio di qualcosa di completamente nuovo.

Oroscopo 9 novembre Branko: Bilancia

Sai come allacciarti e lavorare sodo, ma questa non è la strategia migliore per domani. La situazione ti chiede di immaginare soluzioni diverse da quelle che hanno portato al successo in passato.

Oroscopo 9 novembre Branko: Scorpione

Sei un genio sociale. Non solo giochi bene con gli altri, ma presenti anche persone che altrimenti non si conoscerebbero. Metti insieme due più due in un modo che equivale a molto più di quattro.

Aggiornamento ore 8,00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 9 novembre Branko: Sagittario

Alcune delle persone migliori che conosci sono entrate nella tua vita senza mai essere state controllate in alcun modo. Ti sei appena imbattuto in grandezza e lo farai di nuovo.

Oroscopo 9 novembre Branko: Capricorno

Quando non fai nulla, non succede nulla. C’è un tempo e un luogo in cui “niente” è la cosa più perfetta che potresti fare! Non adesso però. Domani ne varrà la pena.

Oroscopo 9 novembre Branko: Acquario

Loderai qualcuno e andrà dritto al cuore. L’altra cosa è che le persone sono generalmente scettiche nei confronti dell’adulazione, ma il modo in cui lo fai è così puro che dissolve le difese.

Oroscopo 9 novembre Branko: Pesci

Questo è un momento raro con un dono cosmico da abbinare. Che vantaggio! Avrai un’idea su come migliorare la tua vita e, bonus, avrai completamente ragione anche su questo.

Aggiornamento ore 9,00

Lette le previsioni di domani di Branko, sul sito anche le previsioni di Paolo Fox e quelle della redazione.