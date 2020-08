Oroscopo Branko oggi, 12 agosto 2020: le previsioni del giorno

Oroscopo 12 agosto Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 12 agosto Branko: Leone

Le notizie da lontano rendono bella la giornata. È bello sapere che non sei stato dimenticato. Sii felice, ma non invadente. Non vuoi essere lasciato sospeso di nuovo.

Oroscopo 12 agosto Branko: Vergine

Gestire i soldi delle persone può essere imbarazzante, ma il tuo consiglio è buono. Ascoltalo. Quello che stanno attraversando rispecchia una situazione vicino a casa.

Oroscopo 12 agosto Branko: Bilancia

Non sostieni nulla di invisibile. Vuoi risultati. Ma il tempo è un lusso che non puoi permetterti. Entra al piano terra o per niente.

Oroscopo 12 agosto Branko: Scorpione

Le passioni si illuminano sotto questo cielo. È difficile dire se un affare è un rimbalzo o legittimo. Divertiti ora; considerare le conseguenze in seguito.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 12 agosto Branko: Sagittario

Una questione controversa giunge a una felice conclusione. Questa è una buona notizia per te e i tuoi cari, che hai dovuto sopportare diversi incantesimi cupi.

Oroscopo 12 agosto Branko: Capricorno

Un raduno di pianeti nella parte più enigmatica della tua carta dura fino al 2 settembre. Rispondi a tutte le richieste. Fa bene al karma.

Oroscopo 12 agosto Branko: Acquario

Mostrare che gli affari cattivi hanno l’effetto desiderato. Sentiti libero di riprendere il tuo approccio normalmente geniale. Le persone non ti sottovaluteranno di nuovo.

Oroscopo 12 agosto Branko: Pesci

Le persone sono abituate al tuo essere altruista. Ma non oggi. Hai rinviato la felicità personale per troppo tempo. Ora è il momento di raccogliere.

Queste erano le previsioni di oggi di Branko, ma potete anche confrontarle con le previsioni di Paolo Fox.