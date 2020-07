Oroscopo Branko oggi, 12 luglio 2020: le stelle di domenica

Oroscopo 12 luglio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 12 luglio Branko: Leone

La mancanza di attenzione ai dettagli può metterti nella linea di tiro sul fronte domestico. Accompagnare qualcuno per un viaggio fuori città non può essere escluso.

Oroscopo 12 luglio Branko: Vergine

Questo non è il giorno giusto per trattare in proprietà. Chi si presenta a una competizione può aspettarsi che le cose si rivelino favorevoli. La vita amorosa rimane molto soddisfacente.

Oroscopo 12 luglio Branko: Bilancia

Un problema finanziario può farti sentire a disagio mentale. Un nuovo lavoro ti consentirà di svelare i tuoi veri talenti. Una riunione di famiglia è tra le carte e probabilmente sarà organizzata da te.

Oroscopo 12 luglio Branko: Scorpione

Puoi essere assertivo per natura ma devi riconoscere che ci sono altri modi per ottenere ciò di cui hai bisogno. I pianeti avvisano che procedi troppo forte questo fine settimana.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 12 luglio Branko: Sagittario

Non permettere a nessuno di guidare il tuo veicolo se non sei sicuro delle sue capacità. Gli agenti immobiliari possono avere difficoltà a offrire sconti. La guida di qualcuno promette di semplificare le cose.

Oroscopo 12 luglio Branko: Capricorno

Alcune indicazioni positive in un affare possono darti un po ‘di tregua. Sarai in grado di raccogliere il capitale per finanziare un progetto.

Oroscopo 12 luglio Branko: Acquario

Coloro che non si sentono bene potrebbero riprendersi presto. Una buona comprensione con il coniuge probabilmente lo avvicinerà ancora di più al tuo cuore. Non tenere alcun problema relativo alla proprietà in sospeso.

Oroscopo 12 luglio Branko: Pesci

Questo è un buon momento per iniziare qualcosa di nuovo, poiché il successo è predetto. Il partner potrebbe non essere d’accordo con i termini e le condizioni non necessari.

Queste le previsioni di oggi di Branko, vi segnaliamo poi le previsioni di Paolo Fox e quelle della nostra redazione.