Oroscopo Branko oggi, 12 settembre 2021: le previsioni del giorno

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 12 settembre Branko: Ariete

Non si può negare che un socio è ad alta manutenzione, ma ciò che ottieni in cambio varrà l’aggravamento. Oroscopo 12 settembre Branko: Toro

Sei più deluso per aver deluso qualcuno che per la persona in questione. Non è la fine del mondo. Togliti dai guai.

Oroscopo 12 settembre Branko: Gemelli

Dai un po’ di tregua alle persone, perché stanno ancora cercando di trarre il meglio da una brutta situazione. Ciò di cui hanno bisogno ora è un rinforzo positivo.

Oroscopo 12 settembre Branko: Cancro

Potresti lasciare che la situazione si deteriori da sola, ma potrebbe trasformarsi in una faccenda molto lunga. Faresti meglio a staccare la spina ora.