Oroscopo Branko oggi, 13 marzo 2021: le previsioni del giorno

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 13 marzo Branko: Ariete

Potrebbe sempre fare bene? La risposta è più complessa di quanto pensi. Prenditi del tempo per una pesante ricerca dell’anima. Oroscopo 13 marzo Branko: Toro

Gli sforzi per evitare un argomento spiacevole potrebbero portarti a spifferare ciò che senti. È meglio dirlo così com’è e affrontare le conseguenze.

Oroscopo 13 marzo Branko: Gemelli

Il cielo di oggi significa che sei una calamita per i guai. Non fare nulla per rafforzare la causa contro di te. Oroscopo 13 marzo Branko: Cancro

Oroscopo 13 marzo Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 13 marzo Branko: Leone

Solo perché conosci qualcuno che conosce qualcuno non rende la transazione più economica. Il denaro che cambia tutte quelle mani potrebbe renderlo più costoso. Oroscopo 13 marzo Branko: Vergine

Non arriverai da nessuna parte abbracciando il bordo della piscina. Devi bagnarti i capelli. Ma non preoccuparti perché sei pronto per qualcosa di profondo.

Oroscopo 13 marzo Branko: Bilancia

Sai che un collega non è così brusco. Tuttavia gli altri non sono così indulgenti. Fai quello che puoi per alleviare le tensioni.

Oroscopo 13 marzo Branko: Scorpione

Non scoprirai mai la verità su quello che è successo finché tu e un amico non parlate. Per fortuna il tuo bisogno di sapere supera il tuo orgoglio.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 13 marzo Branko: Sagittario

Tieni d’occhio il negozio. Qualcuno sta cercando qualcosa che ti appartiene e potresti perdere se non sei vigile.

Oroscopo 13 marzo Branko: Capricorno

Ovviamente qualcuno è più preso con te che tu con lui / lei, ma fingi interesse perché questa persona ha molto da offrire.

Oroscopo 13 marzo Branko: Acquario

Un turbamento nel collo del bosco di qualcun altro avrà presto ripercussioni su di te. Potresti non essere stato in giro per quando quell’albero è caduto, ma il suono trasporta.

Oroscopo 13 marzo Branko: Pesci

Attento a dove lanci quegli sguardi civettuoli perché ciò che è divertente e divertente per te è una cosa seria per qualcun altro.

