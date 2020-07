Oroscopo Branko oggi, 14 luglio 2020: le previsioni della giornata

Oroscopo 14 luglio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 14 luglio Branko: Leone

Qualcuno vicino probabilmente raggiungerà gli allori. È probabile che al rifacimento della casa venga dato il via libera. La persona amata potrebbe aver bisogno di una riaffermazione sulla tua serietà.

Oroscopo 14 luglio Branko: Vergine

Non fare dell’età una barriera nel raggiungimento della forma fisica. C’è molto da fare sul fronte interno, ma potresti non essere in vena di questo.

Oroscopo 14 luglio Branko: Bilancia

Dal punto di vista del denaro non è probabile che tu abbia nulla di cui preoccuparti, poiché guadagni bene. L’esercizio fisico regolare può diventare una necessità per alcuni. Le tue capacità di rete saranno inutili per ottenere un lavoro migliore.

Oroscopo 14 luglio Branko: Scorpione

Pianifichi alcuni cambiamenti sul fronte interno, ma potresti trovarti a corto di tempo. Un viaggio di piacere farà miracoli per coloro che si sentono fuori dai giochi.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 14 luglio Branko: Sagittario

Eccellere è una conclusione scontata. Fare piani per una breve vacanza con qualcuno che ti piace al seguito non può essere escluso per alcuni. I tuoi sforzi sul fronte romantico possono ottenere risultati contrastanti.

Oroscopo 14 luglio Branko: Capricorno

Puoi prendere la migliore scelta possibile tra quelle disponibili e ottenere ricchi benefici. Praticare alcuni sport fisici sarà una buona idea per drenare l’energia in eccesso.

Oroscopo 14 luglio Branko: Acquario

Qualcuno in famiglia è fuori per prendere di mira il coniuge, quindi sii pronto a venire in suo soccorso. Probabilmente avrai abbastanza coraggio per controbattere in uno scenario familiare congiunto.

Oroscopo 14 luglio Branko: Pesci

È probabile che continui a far progredire le cose in modo soddisfacente. È possibile apportare modifiche o aggiunte alla casa esistente. Tieni sotto controllo i tuoi sbalzi d’umore poiché minacciano di rovinare l’atmosfera di lavoro.

