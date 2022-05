Oroscopo Branko oggi, 14 maggio 2022: le previsioni del giorno

Ben ritrovati, dopo l’ultimo oroscopo di Branko ci occupiamo delle previsioni di oggi, 14 maggio 2021, dalla nostra interpretazione libera delle pubblicazioni di Branko online.

Ecco l’oroscopo di Branko per oggi, 14 maggio 2022 e poi dedichiamoci all’oroscopo settimanale.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 14 maggio Branko: Ariete

Vuoi ancora quello che stavi cercando? È una domanda utile. Il desiderio potrebbe non essere all’altezza della realizzazione.

Oroscopo 14 maggio Branko: Toro

Avevi le mani legate, ma controlla per assicurarti che sia ancora così. Un cambiamento nelle energie planetarie mostra che potresti aver allentato la presa.

Oroscopo 14 maggio Branko: Gemelli

Pensavi che una volta raggiunto il tuo obiettivo potevi rilassarti. Ahimè, aggrapparsi a quel risultato si rivelerà altrettanto divorante.

Oroscopo 14 maggio Branko: Cancro

A volte preservare il modo in cui le cose erano una volta ostacola la crescita. Dai a una persona cara un po’ di spazio emotivo. Non rimarrai deluso.

Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 14 maggio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 14 maggio Branko: Leone

Uno dei tuoi tratti migliori è un disarmante senso dell’umorismo. Devi dimostrare che sei un sportivo.

Oroscopo 14 maggio Branko: Vergine

Le buone stelle si uniscono. Traduzione? Arrivano ricchezze e riconoscimenti. Divertiti!

Oroscopo 14 maggio Branko: Bilancia

Sei stato sotto pressione per un po’. Per fortuna il leggero movimento rilascia i muscoli tesi. C’è più distensione in arrivo.

Oroscopo 14 maggio Branko: Scorpione

Non sarà facile guardare qualcuno che viene promosso per te, ma non scoraggiarti. Questo ha più a che fare con il tempismo che con il merito. Hai un posto di rilievo nei piani futuri.

Aggiornamento ore 7.00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 14 maggio Branko: Sagittario

Non lasciarti tentare dal fascino di qualcosa di nuovo. Rimani fedele a ciò che è provato e vero e raccogli i frutti.

Oroscopo 14 maggio Branko: Capricorno

Il cielo ti fa allentare i cordoni della borsa. Non è un crimine viziarsi una volta ogni tanto.

Oroscopo 14 maggio Branko: Acquario

Potresti aspettare per sempre che una situazione si materializzi. Il cielo mostra che è meglio andare con ciò che è pronto per iniziare.

Oroscopo 14 maggio Branko: Pesci

Non preoccuparti di mettere un cliente esigente o cliente al suo posto. Puoi sempre prenderne un altro. Detto questo, gioca duro con sicurezza.

Aggiornamento ore 8.00

Lette le previsioni di oggi di Branko, vi ricordiamo poi le previsioni di Paolo Fox.