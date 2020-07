Oroscopo Branko oggi, 16 luglio 2020: le previsioni del giorno

Buona giornata a tutto voi, in attesa delle ultime indicazioni dal cielo. Dopo l’ultimo oroscopo di Branko presentiamo le previsioni di oggi, 16 luglio 2020, nella nostra sintesi delle pubblicazioni di Branko online.

A seguire l’oroscopo di Branko per oggi, 16 luglio 2020 e in seguito approfondite con l’oroscopo settimanale e del mese di luglio.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 16 luglio Branko: Ariete

Rivedi bene la tua situazione finanziaria per evitare un ribasso. Riuscirai a perdere la letargia per aumentare il livello delle tue prestazioni sul fronte professionale. Una dieta sana e uno stile di vita attivo potrebbero presto diventare il tuo mantra, solo per mantenerti in forma ed energico.

Oroscopo 16 luglio Branko: Toro

Il coniuge sarà amorevole e premuroso e farà di tutto per soddisfare le tue esigenze. Una proprietà che ti interessa potrebbe essere fuori dalla portata della tua tasca.

Oroscopo 16 luglio Branko: Gemelli

Eccellerai in qualsiasi cosa tu sia attualmente coinvolto sul fronte professionale. È probabile che il matrimonio in famiglia venga presto solennizzato.

Oroscopo 16 luglio Branko: Cancro

Dovrai stare più attento di prima su ciò che spendi e risparmiare denaro. Ti troverai in una posizione favorevole sia sul fronte personale che su quello professionale. Aderire alla routine quotidiana ti manterrà in forma e in salute.

Aggiornamento ore 7.00