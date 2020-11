Oroscopo Branko oggi, 16 novembre 2020: le previsioni del giorno

Benvenuti nel mondo degli astri. Dopo l’ultimo oroscopo di Branko ci dedichiamo anima e corpo alle previsioni di oggi, 16 novembre 2020, con la nostra rielaborazione dalle pubblicazioni di Branko online.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 16 novembre Branko: Ariete

Prendi un suggerimento dal cielo. Invece di spiegare le cose, sii più trattenuto. In questo modo l’altra parte deve seguire il tuo esempio. Oroscopo 16 novembre Branko: Toro

La vera amicizia non si basa su chi conosci. Si basa sulle persone che ti conoscono veramente.

Oroscopo 16 novembre Branko: Gemelli

Sarebbe più facile saltare l’intera cosa da fare ma il tuo interesse è stuzzicato. Inoltre non sei mai stato uno che si è allontanato da un indovinello.

Oroscopo 16 novembre Branko: Cancro

Ti preoccupi di più della sostanza mentre qualcun altro sembra piuttosto preso dall’aspetto. Mostra a questa persona come l’una si aggiunge all’altra, senza sminuire.

Oroscopo 16 novembre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 16 novembre Branko: Leone

Forse non c’è più niente da perdere. O forse hai sopportato tutto quello che puoi fare? In ogni caso un certo qualcuno si pentirà presto di averti attraversato. Oroscopo 16 novembre Branko: Vergine

Questa volta sei fuori dall’ombra del cielo. I ritardi e gli ostacoli incontrati prima verranno superati ora.

Oroscopo 16 novembre Branko: Bilancia

L’unico modo per andare avanti è prendere le distanze da qualcuno a cui hai detto che saresti rimasto a guardare. Avvicinati alla porta e forse non se ne accorgerà.

Oroscopo 16 novembre Branko: Scorpione

Le persone possono provare a giustificare le loro azioni come vogliono. Sai che hai ragione e non dovresti muoverti finché non devono i loro errori.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 16 novembre Branko: Sagittario

Avresti rinunciato se non avessi avuto il sostegno di un amico. Ma ora che puoi stare da solo, questa persona non è così incoraggiante.

Oroscopo 16 novembre Branko: Capricorno

Mai uno che rischia quando si tratta di soldi, sorprendi te stesso (e gli altri) perseguendo un’offerta insolita. Ciò si rivela fortuito.

Oroscopo 16 novembre Branko: Acquario

Non è facile andare piano mentre gli altri corrono avanti, ma c’è un motivo per cui la tartaruga batte sempre la lepre.

Oroscopo 16 novembre Branko: Pesci

Ti senti in colpa per non esserti unito agli altri per protestare, ma come puoi? Sai che la persona che stanno diffamando ha ragione su questo.

