Oroscopo Branko oggi, 16 ottobre 2021: le previsioni del giorno

Oroscopo 16 ottobre Branko: Ariete

Controlla il tuo calendario per vedere cosa è successo. Ciò che accade ora ti dà la possibilità di fare le cose per bene la seconda volta.

La vita non tornerà alla normalità, e potrebbe non essere una cosa così negativa. Abbraccia lo spirito di avventura. Potresti sorprenderti.

Oroscopo 16 ottobre Branko: Gemelli

Il vantaggio di soddisfare i tipi esigenti è che sei libero di camminare quando decidi che è abbastanza.

Oroscopo 16 ottobre Branko: Cancro

Aspettatevi grandi cose da fare oggi. La differenza tra ora e dove eri il giorno del tuo compleanno è che sai per cosa stai combattendo.

Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 16 ottobre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 16 ottobre Branko: Leone

Non sarà facile mettere da parte i sentimenti personali per fare ciò che è meglio per il gruppo, ma è la cosa corretta da fare. Oroscopo 16 ottobre Branko: Vergine

Ancora una volta sembra che ti prendano per il naso, ma per il tango ci vogliono due. Smettila di fare il ruffiano e l’altra persona ti seguirà tanto per cambiare.

Oroscopo 16 ottobre Branko: Bilancia

È incredibile quello che hanno prodotto cinque mesi. Ci sono ancora dei cambiamenti tra oggi e la fine dell’anno, ma riguardano le cose che si sistemano. Oroscopo 16 ottobre Branko: Scorpione

Una questione rimasta in sospeso durante l’estate sarà di nuovo in primo piano. Ma questa volta farai progressi.

Aggiornamento ore 7.00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 16 ottobre Branko: Sagittario

È importante proiettare ora un fronte unito. Anche se hai le tue differenze (e le hai), possono sempre essere risolte in seguito.

Oroscopo 16 ottobre Branko: Capricorno

Non importa quanto tu sia preparato in anticipo, ci sono sviluppi in corso che ti sorprenderanno comunque. Prova a goderti il brivido. Oroscopo 16 ottobre Branko: Acquario

Gli altri vengono sballottati, ma tu manterrai il tuo equilibrio. Questo perché hai un sano rispetto per l’imprevisto.

Oroscopo 16 ottobre Branko: Pesci

Qualcuno che pensavi fosse partito è tornato. Sequenza da incubo ricorrente o una promettente seconda possibilità? C’è solo un modo per scoprirlo.

Aggiornamento ore 8.00

