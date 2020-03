Oroscopo Branko oggi, 17 marzo 2020: previsioni del giorno

Oggi è martedì, una nuova giornata in questa lunga quarantena per impedire la diffusione del coronavirus. Come andrà per noi questa giornata? Chiediamolo a Branko e alle sue previsioni in del 17 marzo 2020. Come per ogni giornata, la nostra sintesi liberamente tratta dall’oroscopo del giorno di Branko sul web.



In questo pezzo i pronostici di Branko per oggi, 17 marzo 2020 per capire cosa cambia rispetto allee previsioni di ieri. Per completezza inoltre consultate anche le sue previsioni settimanali.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 17 marzo Branko: Ariete

Il peso di Plutone ti impedisce di sperimentare effetti insoliti. Amerai così tanto, non tollererai più il falso amore e la compassione.

Oroscopo 17 marzo Branko: Toro

Non cadere nella trappola della lussuria e non incolpare gli altri per le loro idee, anche se hai solo il potere di creare qualcosa di buono o qualcosa di diverso. Essere intelligenti è importante per coloro che capiscono come funziona la vita.

Oroscopo 17 marzo Branko: Gemelli

Venere ha deciso di rimanere avversa per un po’, ma sarebbe bello sedersi con creatività e gentilezza. Questo Marte sarà anche il tuo compagno e non ti sentirai mai in colpa.

Oroscopo 17 marzo Branko: Cancro

Prima di rendere conto ai pianeti, puoi stare certo che sei pronto e nessuno ti chiederà cosa farai lì. Prosegui dritto senza fermarti.

Aggiornamento ore 7.00