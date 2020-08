Oroscopo Branko oggi, 18 agosto 2020: le previsioni del giorno

Buongiorno a tutti i segni dello zodiaco, siamo pronti dopo l’ultimo oroscopo di Branko per studiare le previsioni di oggi, 18 agosto 2020, con la nostra interpretazione libera delle pubblicazioni di Branko online.

A seguire l'oroscopo di Branko per oggi, 18 agosto 2020

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 18 agosto Branko: Ariete

Qualcuno a cui hai affidato i tuoi soldi potrebbe smentire la tua fiducia. Un anziano con cui non sei in buoni rapporti rischia di ammorbidire la sua posizione nei tuoi confronti. Gli osservatori del peso trarranno tutti i benefici regolando la loro dieta e il loro regime di esercizio.

Oroscopo 18 agosto Branko: Toro

Più cerchi di tenerti lontano da quelli che non ti piacciono, più ti sembreranno utili. Buone notizie sul fronte interno ti aiuteranno a rimanere di buon umore. Per alcuni è in arrivo un viaggio d’affari e si rivelerà fruttuoso.

Oroscopo 18 agosto Branko: Gemelli

I proprietari di casa possono decidere di affittare i loro locali per ottenere buoni rendimenti. L’aiuto dei quartieri attesi potrebbe concretizzarsi sul fronte accademico. È probabile che i fuochi della passione si riaccendano.

Oroscopo 18 agosto Branko: Cancro

Risparmiare denaro per qualcosa di grande è la necessità del momento per alcuni. È probabile che la tua reputazione di bravo lavoratore si diffonda nell’organizzazione. La scelta del meglio tra diverse opzioni di salute ne trarrà beneficio.

Oroscopo 18 agosto Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 18 agosto Branko: Leone

Ristrutturare una casa può rivelarsi una perdita di energia, ma ne varrà la pena. Il tuo interesse potrebbe crescere per qualcosa da cui in precedenza ti tenevi alla larga sul fronte accademico. Il romanticismo per alcuni potrebbe essere solo una telefonata!

Oroscopo 18 agosto Branko: Vergine

Trascorrere alcuni giorni con un amico di famiglia si rivelerà molto piacevole e ti darà la possibilità di lasciarti andare. Chi viaggia all’estero ha la certezza di un’esperienza memorabile.

Oroscopo 18 agosto Branko: Bilancia

Questo è un buon momento per intraprendere alcuni schemi di investimento rischiosi. Potresti essere costretto a tenere in sospeso un’attività in corso, a causa di altre questioni professionali urgenti. Sarà importante scegliere la giusta rotta sul fronte della salute.

Oroscopo 18 agosto Branko: Scorpione

Non aspettarti alcuna reciprocità nell’aiutare qualcuno sul fronte accademico. È meglio non interferire nella vita di qualcun altro perché potrebbe non essere preso di buon grado. Il romanticismo potrebbe non essere nella mente in questo frangente.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 18 agosto Branko: Sagittario

Oggi è il giorno in cui devi trovare il tempo da trascorrere con la tua famiglia. Non procedere in un viaggio, se non ti senti all’altezza. È meglio risolvere una questione di proprietà delle persone coinvolte, prima che diventi un problema.

Oroscopo 18 agosto Branko: Capricorno

Sul fronte professionale puoi essere responsabile di un incarico prestigioso. Una miniera d’oro finanziaria può arrivare sulla tua strada. Quelli allergici non dovrebbero correre rischi con qualcosa che non hanno provato prima.

Oroscopo 18 agosto Branko: Acquario

La crescente concorrenza sul fronte accademico può sembrare inquietante, ma resterai fedele alle tue armi. Non correre rischi con qualcosa che non hai mai provato prima. Le tue mosse romantiche saranno completamente ricambiate dal partner.

Oroscopo 18 agosto Branko: Pesci

Il coniuge chiarirà l’aria riguardo a un malinteso sul fronte familiare. Evita discussioni, soprattutto durante il viaggio. Potresti pensare di acquisire una risorsa importante.

