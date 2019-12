Oroscopo Branko oggi 18 dicembre 2019: le previsioni del giorno

Che cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 18 dicembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto ai consigli di Branko di ieri.

Oroscopo 18 dicembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 18 dicembre Branko: Ariete

L’esperienza insegna ed è il vostro tesoro. Questo vi favorisce sul lavoro, in mancanza di guizzi, ve la cavate con savoir faire. Siate chiari però sulla vostra posizione professionale, non vi fate mettere i piedi in testa. Oroscopo 18 dicembre Branko: Toro

Tranne Marte, tutti i pianeti virano a favore. Bene i guadagni, specie per il lavoro autonomo, e non abbiate paura delle invidie se vi godete qualche premio in più.

Oroscopo 18 dicembre Branko: Gemelli

Mentre in famiglia va tutto bene, il piano professionale è terreno di polemiche e incomprensioni. Non siete al meglio, quindi se possibile procrastinate qualche impegno.

Oroscopo 18 dicembre Branko: Cancro

La Luna nella Vergine fa luce sul lavoro e sui colloqui di affari. Mercurio invece protegge la casa e la famiglia. Cosa volete di più? Per la passione dovete aspettare.

Aggiornamento ore 6.00 Oroscopo 18 dicembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Oroscopo 18 dicembre Branko: Leone Se siete positivi anche la fortuna arriverà. Cielo stupefacente per quanto riguarda gli affari, per qualcuno potrebbero prospettarsi dei colloqui con avvocati o cause. Oroscopo 18 dicembre Branko: Vergine Venere e Giove in Capricorno lasciano presagire buone cose in amore. Questo vale anche per gli innamorati non più giovani, perchè no? Potete rilassarvi anche sul lavoro, le csoe vanno bene. Oroscopo 18 dicembre Branko: Bilancia Siete sempre in movimento, non avete un attimo per rifiatare. In più qualche scontro sul lavoro va a rendere il tutto più pesante. Se il vostro amore manca di slancio, non date la colpa al partner. Oroscopo 18 dicembre Branko: Scorpione

Se saprete attendere arriveranno i frutti del vostro impegno. Infatti i pianeti che segnano il vostro cielo rendono lo Scoprione davvero forte, anche se dovrete guadagnarvi il successo con sudore.

Oroscopo 18 dicembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 18 dicembre Branko: Sagittario Non siete disposti ad accettare osservazioni esterne, non le reputate simpatiche. Sul lavoro siete facili ai contrasti. La Luna mette un po’ male la salute e i rapporti familiari. Oroscopo 18 dicembre Branko: Capricorno Saturno vi accomuna allo Scorpione, adesso avete la possibilità di risorgere come l’araba fenice. Pronti per una nuova avventura o risolvere un problema di vecchia data. Oroscopo 18 dicembre Branko: Acquario Lato professionale favorito da Mercurio, con grandi prospettive sul lavoro anche se prima di tutto dovreste fare ordine nel vostro rapporto sentimentale. Oroscopo 18 dicembre Branko: Pesci La Luna vi butta giù e vi rende malinconici. In questo periodo l’amore resta in grande intensità, ma per grandi cose aspettate che il nostro satellite sia più favorevole.

Aggiornamento ore 9.30