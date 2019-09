Oroscopo Branko oggi 18 settembre 2019: previsioni dell’astrologo

Luna in Toro illumina lavoro e affari, come il segno di terra che vi piace e spesso vi aiuta nelle vostre complicate situazioni professionali-finanziarie. Ascoltate le indicazioni di Marte in Vergine, altro segno affine. E non cedete a Mercurio in Bilancia con Venere, puntano a rischiose iniziative, difficili da concludere in breve.