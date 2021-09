Oroscopo Branko oggi, 18 settembre 2021: le previsioni del giorno

Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 18 settembre Branko: Leone

Il tuo intento era quello di far girare la palla, ma le circostanze sono cambiate. Vedere le cose fino alla fine. Qualsiasi cosa meno di questo potrebbe costare.

Oroscopo 18 settembre Branko: Bilancia

Altri ti criticano per aver chiamato troppo presto, ma tu sai che stai forzando la mano del tuo avversario. La tua scommessa sarà ripagata.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 18 settembre Branko: Sagittario

Potresti essere sorpreso di apprendere che la tua prospettiva più debole è la tua scommessa più forte. Non sottovalutare il potere di un tiro lungo.

Oroscopo 18 settembre Branko: Capricorno

Studia cosa c’è in offerta. Sì, i soldi sembrano buoni, ma quello che ti costa in termini di tempo e manodopera potrebbe essere troppo alto. Non è un crimine dire di no.

Oroscopo 18 settembre Branko: Acquario