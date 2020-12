Oroscopo Branko oggi, 19 dicembre 2020: le previsioni del giorno

Eccoci arrivati al fine settimana che precede il Natale. Dopo l’ultimo oroscopo di Branko ci concentriamo sulle previsioni di oggi, 19 dicembre 2020, dalla nostra rielaborazione libera delle pubblicazioni di Branko online.

A seguire l’oroscopo di Branko per oggi, 19 dicembre 2020 e poi una lettura dell’oroscopo settimanale e quello del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 19 dicembre Branko: Ariete

In questo giorno sarai più felice quando farai esercizio al tuo cervello. Ciò potrebbe comportare la lettura di un libro stimolante, l’apprendimento di qualcosa di nuovo o semplicemente la chiacchierata con qualcuno che ti fa sempre pensare. Sei attratto da argomenti con un’inclinazione spirituale, religiosa o politica, soprattutto se pensi che potrebbero migliorare il mondo in qualche modo. E potrebbe certamente fare con un po’ di aiuto. Oroscopo 19 dicembre Branko: Toro

Ti senti molto costruttivo e questo impressionerà le persone intorno a te. Se stai cercando di risolvere un problema con qualcuno, ora dovrebbe essere un gioco da ragazzi perché sarai in grado di combinare un approccio equilibrato con un desiderio di armonia e cooperazione. Avrai anche la possibilità di creare una maggiore comprensione con una certa persona, il che è positivo.

Oroscopo 19 dicembre Branko: Gemelli

L’accento è saldamente sulle partnership al momento e ora sei in grado di arrivare direttamente ai dadi e ai bulloni di una particolare relazione. Riuscirai a superare le distrazioni e le aspettative per scoprire cosa sta realmente accadendo tra voi due, offrendovi così la possibilità di apportare cambiamenti e aggiustamenti positivi che vi permetteranno di andare d’accordo il prossimo anno.

Oroscopo 19 dicembre Branko: Cancro

Questo è un giorno fantastico per mostrare generosità e gentilezza nei confronti dei propri cari. Potresti dare un regalo a una persona speciale o farle sapere che stai pensando a lei. È anche una grande opportunità per rafforzare il legame tra te e tu-sai-chi, perché questo farà miracoli per la tua relazione e ti avvicinerà ancora di più. Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 19 dicembre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 19 dicembre Branko: Leone

Attendi cambiamenti fondamentali in uno stretto rapporto. Qualcosa che è stato nascosto o segreto fino ad ora viene a galla, costringendoti a riconoscerlo. Ad esempio, se ti piace qualcuno ma non hai fatto nulla al riguardo, l’atmosfera tra voi ora potrebbe diventare così torrida che alla fine sei sopraffatto dalla passione. Oroscopo 19 dicembre Branko: Vergine

È un bel giorno per fare shopping. Hai la resistenza per farti strada nei negozi e l’interesse di vedere cosa c’è in offerta quando arrivi lì. Tuttavia, sarai molto tentato di acquistare tutto ciò che vedi prima e guardare il prezzo solo in seguito, il che potrebbe rivelarsi una tattica molto costosa.

Oroscopo 19 dicembre Branko: Bilancia

Se ti stavi chiedendo cosa mai comprare come regalo per un amico o un parente più grande, l’ispirazione colpisce ora. Una volta che inizi a pensarci, potresti decidere che sarebbe bello vederli di persona, quindi perché non organizzare un incontro? Se stai andando a una festa al lavoro, dovresti davvero metterti d’accordo con qualcuno che ha molto potere.

Oroscopo 19 dicembre Branko: Scorpione

Qualcosa che è stato sepolto viene in superficie, innescando un cambiamento nella tua vita. Questo potrebbe essere abbastanza drammatico e pubblico, o potrebbe accadere a livello interiore in modo che tu sia l’unico che è pienamente consapevole di quello che sta succedendo. Se questo è qualcosa che hai combattuto per sopprimere, sarà doloroso vederlo finalmente scoperto, ma devi accettare che era inevitabile.

Aggiornamento ore 7.00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 19 dicembre Branko: Sagittario

Si sta rivelando un bel mese, perché in questo giorno ti viene data l’opportunità di fare una trasformazione personale. Non aver paura di liberarti di qualche aspetto della tua personalità o della tua vita che è sopravvissuto alla sua utilità e di abbracciare qualcosa di più positivo per il futuro. Non sai cosa puoi fare finché non ci provi, quindi dai il massimo e guarda cosa succede.

Oroscopo 19 dicembre Branko: Capricorno

Questo è un giorno fantastico per pianificare in anticipo perché sei in grado di combinare la praticità con un forte bisogno di divertimento. Ciò significa che organizzerai le cose in modo che funzionino senza intoppi ma allo stesso tempo siano molto divertenti. È anche una buona opportunità per entrare in contatto con amici che non hai visto o sentito di recente, solo per verificare che stiano bene.

Oroscopo 19 dicembre Branko: Acquario

Questa è una giornata fantastica per dare il massimo al lavoro. Ti senti piacevolmente pratico e organizzato senza rendere la tua vita una miseria attraverso l’eccessiva efficienza o il desiderio di tenere il naso alla mola. Sei anche guardato molto favorevolmente da qualcuno con potere e influenza, e sembra che si aspettino grandi cose da te. Non li deluderai!

Oroscopo 19 dicembre Branko: Pesci

Qualcuno è di buon umore. Questo li rende una compagnia piuttosto formidabile perché non stanno perdendo tempo e non vogliono sprecare il loro tempo. Invece, sono molto determinati a ottenere ciò che vogliono e non si preoccupano di chi viene calpestato nel processo. Fai attenzione se questa persona ti vede come un trampolino di lancio per ottenere ciò che vuole perché potrebbe essere piuttosto spietata nel modo in cui ti tratta.

Aggiornamento ore 8.00

