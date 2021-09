Oroscopo Branko oggi, 19 settembre 2021: le previsioni del giorno

Buongiorno a tutti, dopo l’ultimo oroscopo di Branko ci concentriamo sulle previsioni di oggi, 19 settembre 2021, dalla nostra sintesi libera delle pubblicazioni di Branko online.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 19 settembre Branko: Ariete

Sei accusato di pestare i piedi alle persone, ma a volte è l’unico modo per fare le cose. Le persone sono libere di fare un passo indietro. Oroscopo 19 settembre Branko: Toro

Non lasciare che una disputa finanziaria diventi personale. Ecco perché hai un accordo in atto. Basta fare riferimento alla clausola o alla riga pertinente nel contratto.

Oroscopo 19 settembre Branko: Gemelli

Non far sapere a un rivale che ti è entrato sotto la pelle. Sii figo. Il modo migliore per vincere un concorso è far sembrare che non stai gareggiando.

Oroscopo 19 settembre Branko: Cancro

Dimostrare di essere fallibili come chiunque altro oggi è un vantaggio. Ti fa sembrare umano.