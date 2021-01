Oroscopo Branko oggi, 20 gennaio 2021: le previsioni del giorno

Ben ritrovati, cari amici. Dopo l’ultimo oroscopo di Branko ci dedichiamo alle previsioni di oggi, 20 gennaio 2021, dalla nostra rielaborazione libera delle pubblicazioni di Branko online.

A seguire l’oroscopo di Branko per oggi, 20 gennaio 2021 e poi non perdetevi l’oroscopo settimanale e quello del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 20 gennaio Branko: Ariete

Il tuo impegno per l’esercizio fisico e una dieta equilibrata ti porterà un passo avanti verso i tuoi obiettivi di fitness. È un momento molto propizio per investire in schemi conservatori. Oroscopo 20 gennaio Branko: Toro

I subordinati daranno una mano nel completare compiti difficili sul fronte professionale. Potrebbe essere necessario viaggiare con un breve preavviso. Coloro che cercano una sistemazione adeguata possono essere fortunati nella loro ricerca.

Oroscopo 20 gennaio Branko: Gemelli

Il coinvolgimento in un evento sociale porta riconoscimento. È probabile che le iniziative romantiche siano risultati positivi poiché il partner ricambia i tuoi sentimenti.

Oroscopo 20 gennaio Branko: Cancro

Coloro che cercano di migliorare il loro gioco di fitness troveranno un gruppo che la pensa allo stesso modo. Controlla tutti i nuovi schemi di investimento in arrivo oggi. È probabile che il duro lavoro e la dedizione portino allori sul fronte professionale. Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 20 gennaio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 20 gennaio Branko: Leone

Troverai genitori e famiglia di supporto per i tuoi piani di carriera. Coloro che pianificano una vacanza economica troveranno probabilmente un ottimo affare. Oroscopo 20 gennaio Branko: Vergine

Evita di rivelare segreti di famiglia a conoscenti occasionali. Evita di prendere decisioni unilaterali sul fronte romantico per salvare il legame.

Oroscopo 20 gennaio Branko: Bilancia

Segui le restrizioni dietetiche per mantenere una buona salute. Rivolgiti a un esperto per investire saggiamente il denaro. I subordinati sosterranno nuovi piani e iniziative.

Oroscopo 20 gennaio Branko: Scorpione

Evita di ignorare le controversie domestiche e risolvile prioritariamente per mantenere l’armonia a casa. È probabile che l’investimento nel settore immobiliare attiri buoni rendimenti.

Aggiornamento ore 7.00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 20 gennaio Branko: Sagittario

È probabile che la reputazione politica e sociale aumenti. Evita di dire cose con rabbia perché potresti non essere in grado di controllare i danni in un secondo momento.

Oroscopo 20 gennaio Branko: Capricorno

Il nuovo regime di esercizio porterà i risultati desiderati sul fronte della salute. Buon giorno per investire in schemi a breve termine in quanto portano notevoli guadagni. È tempo di implementare nuovi piani e iniziative sul fronte professionale.

Oroscopo 20 gennaio Branko: Acquario

I problemi con un fratello potrebbero dover essere trattati con tatto. Un viaggio con gli amici si rivelerà divertente e memorabile.

Oroscopo 20 gennaio Branko: Pesci

Assicurati di controllare i documenti prima di finalizzare la proprietà. È probabile che gli sforzi per portare il romanticismo a nuovi livelli abbiano successo oggi.

Aggiornamento ore 8.00

Lette le previsioni di oggi di Branko, passate ora alle previsioni di Paolo Fox e quelle della redazione.