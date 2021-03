Oroscopo Branko oggi, 20 marzo 2021: le previsioni del giorno

Buon sabato a tutti! Dopo l’ultimo oroscopo di Branko addentriamoci nelle previsioni di oggi, 20 marzo 2021, dalla nostra sintesi libera delle pubblicazioni di Branko online.

A seguire l’oroscopo di Branko per oggi, 20 marzo 2021 e ultima occhiata all’oroscopo settimanale e quello del mese.

Oroscopo 20 marzo Branko: Ariete

Non è il momento di reinventare la ruota, specialmente quando sei più avanti di quanto pensi. Lavora con ciò che è già in atto e vedrai presto che sei a buon punto.

Oroscopo 20 marzo Branko: Gemelli

Oroscopo 20 marzo Branko: Leone

Il tuo sesto senso ronza come un matto. Va bene per un po ‘, ma la sera cercherai l’interruttore di spegnimento.

Oroscopo 20 marzo Branko: Bilancia

Se qualcuno dice di no, è solo perché sta giocando duro per ottenere. Continua a massaggiare quell’ego e alla fine si rilasserà.

Sei liberato da un debito o da un obbligo. È inaspettato, ma stai certo che non ci sono vincoli. È davvero uno sviluppo positivo.

Oroscopo 20 marzo Branko: Sagittario

Dimentica ciò che qualcuno avrebbe potuto fare e dai il tuo giudizio in base a ciò che è stato fatto. Stai confondendo l’alternativa con la realtà.

Oroscopo 20 marzo Branko: Capricorno

Non vedi le lezioni di umiltà come una cosa negativa, ma è un freddo conforto per un amico che non ha ottenuto ciò a cui mirava. Sii comprensivo.