Oroscopo Branko oggi, 21 febbraio 2021: le previsioni del giorno

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 21 febbraio Branko: Ariete

Lasciare qualcosa agli altri non è naturale, ma è fuori dalle tue mani, quindi lascialo andare. Oroscopo 21 febbraio Branko: Toro

La visione creativa non è così illusoria come pensi. Trovare modi per rendere possibile l’impossibile produce cose mai sognate prima.

Oroscopo 21 febbraio Branko: Gemelli

Il futuro sembra più nebuloso che mai. Ma è perché hai consegnato le redini a qualcun altro. Ritorna in contatto con quello che vedi succedere. Oroscopo 21 febbraio Branko: Cancro

Incontrarsi con un vecchio amico ti ricorda le cose che contano veramente. Rinnova anche la fiducia nella strada che hai scelto. Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 21 febbraio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 21 febbraio Branko: Leone

È difficile pensare direttamente ai propri cari. Sono così agitati! Potrebbe essere necessario allontanarsi per un po ‘solo per poter ottenere un po’ di pace. Oroscopo 21 febbraio Branko: Vergine

Il modo migliore per rispondere alle domande è chiedere perché vengono poste in primo luogo. Questo ribalta le carte in tavola ai critici che pensavano di avere tutte le risposte.

Oroscopo 21 febbraio Branko: Bilancia

Non sei bravo con le scene emotive, quindi mantieni un profilo basso durante il fine settimana. Lasciare che gli eventi facciano il loro corso è il modo più rapido per tornare alla normalità.

Oroscopo 21 febbraio Branko: Scorpione

La richiesta di suonare la cassa di risonanza ti mette nelle condizioni di plasmare la politica. Ma sii sottile.

Aggiornamento ore 7.00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 21 febbraio Branko: Sagittario

Stai tirando la posta e stai andando avanti. Potresti dire cose sprezzanti mentre te ne vai, ma ignorale. I pascoli più verdi sono davvero più verdi.

Oroscopo 21 febbraio Branko: Capricorno

Non sei tipo da ritardare le tattiche, ma ora funzionano a tuo vantaggio. Gli sviluppi si stanno svolgendo rapidamente e devi riprendere fiato.

Oroscopo 21 febbraio Branko: Acquario

Sei pronto a offrire il tuo sostegno, ma altri si stanno opponendo. Sanno qualcosa che tu non sai? Potrebbe essere saggio scoprirlo.

Oroscopo 21 febbraio Branko: Pesci

Il punto di qualcosa di nuovo che entra nella tua vita è farti pensare in modo diverso. È ora che tu esca dalla tua zona di comfort intellettuale.

Aggiornamento ore 8.00

