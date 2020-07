Oroscopo Branko oggi, 21 luglio 2020: le previsioni del giorno

Oroscopo 21 luglio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 21 luglio Branko: Leone

Qualcuno potrebbe avere in programma di portarti fuori per un pranzo, quindi resta disponibile. È probabile che ti prenda del tempo libero per il romanticismo.

Oroscopo 21 luglio Branko: Vergine

È probabile che i genitori ti diano una mano libera in qualcosa che avresti voluto fare da solo. Qualsiasi preparazione tu abbia fatto per un esame o una competizione sarà sufficiente per farti vedere.

Oroscopo 21 luglio Branko: Bilancia

Il denaro proviene da fonti inaspettate e mantiene le casse piene. La parte che accetta i termini e le condizioni per un pagamento sarà come un colpo di stato finanziario.

Oroscopo 21 luglio Branko: Scorpione

Qualcuno sul fronte sociale potrebbe aspettarsi una mano da te, quindi non deludere. Pensa bene prima di fidarti di un amico per agire da catalizzatore nel portare il romanticismo nella tua vita.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 21 luglio Branko: Sagittario

Il supporto e l’incoraggiamento possono essere attesi dalla famiglia in ogni fase. È probabile che un affare di proprietà ti favorisca. Una buona preparazione ti terrà in lizza in una competizione.

Oroscopo 21 luglio Branko: Capricorno

Dal punto di vista finanziario, ti sentirai più sicuro ora che in passato. Non aspettarti concessioni sul fronte promozionale, ma il sistema non sarà ingiusto nei tuoi confronti.

Oroscopo 21 luglio Branko: Acquario

Immaginare che qualcuno sia intenzionato a farti del male può farti preoccupare inutilmente, poiché è probabile che non accada nulla del genere. Qualcuno con un’inclinazione romantica può rivelarsi interessante, quindi gioca insieme.

Oroscopo 21 luglio Branko: Pesci

Le tue innovazioni sul fronte domestico saranno molto apprezzate. Il possesso di una proprietà può essere dato ad alcuni. I tuoi tentativi quelli che contano avranno successo.

