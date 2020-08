Oroscopo Branko oggi, 22 agosto 2020: le previsioni del sabato

Buon sabato a tutti i lettori delle previsioni astrologiche. Letto l’ultimo oroscopo di Branko possiamo concentrarci sulle previsioni di oggi, 22 agosto 2020, realizzate in sintesi libera dalle pubblicazioni di Branko online.

Oroscopo di Branko per oggi, 22 agosto 2020

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 22 agosto Branko: Ariete

Una questione complicata sul lavoro verrà risolta con soddisfazione di tutti. Riuscirai a mantenere l’armonia domestica mantenendo la positività a casa. È probabile che tu abbia la possibilità di investire in uno schema finanziariamente solido.

Oroscopo 22 agosto Branko: Toro

Qualcuno che si avvicina all’estero o fuori città per un lungo periodo può farti emozionare. Per alcuni non è possibile escludere la meditazione e lo yoga pensando alla salute. Un aiuto esterno si rivelerà migliore per gestire un problema di proprietà.

Oroscopo 22 agosto Branko: Gemelli

Oggi potresti preferire la pace e la tranquillità all’eccitazione sul fronte sociale. Una storia d’amore sul posto di lavoro è destinata a diventare intensa, ma non lasciarti influenzare.

Oroscopo 22 agosto Branko: Cancro

Raggiungere l’obiettivo potrebbe rivelarsi un affare da toccare con mano per chi è nel marketing. Potrebbe essere necessario motivare un giovane di famiglia a ottenere risultati migliori sul fronte accademico.

Oroscopo 22 agosto Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 22 agosto Branko: Leone

Potrebbe iniziare la costruzione di un’aggiunta alla tua casa esistente. Una serata divertente è in serbo per alcuni sul fronte sociale. Trascorrere del tempo con l’amante è previsto e ti aiuterà a scioglierti i capelli.

Oroscopo 22 agosto Branko: Vergine

Chi necessita di un prestito potrà farlo sanzionare. È meglio non andare a fare un giro con gli amici perché le stelle non sembrano favorevoli. È probabile che il tuo desiderio di una figura e un fisico perfetti venga soddisfatto presto.

Oroscopo 22 agosto Branko: Bilancia

Sforzi extra sul fronte professionale rischiano di far suonare il registratore di cassa. Potresti non essere in grado di partecipare a un evento familiare a causa di circostanze al di fuori del tuo controllo.

Oroscopo 22 agosto Branko: Scorpione

Alcuni di voi potrebbero chiedere giustizia in merito a una questione di proprietà. Questo è un buon momento per iniziare qualcosa di nuovo, poiché il successo è predetto. Sul fronte romantico è prevista un’attività divertente con qualcuno vicino.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 22 agosto Branko: Sagittario

Non tutto è perduto sul fronte finanziario, se sei abbastanza veloce. L’accompagnamento di un familiare fuori città non può essere escluso per alcuni. È probabile che una nuova linea di farmaci faccia miracoli per coloro che non si mantengono troppo bene.

Oroscopo 22 agosto Branko: Capricorno

Chi si trova nella zona di promozione può contare su come salire sulla scala aziendale. Il congedo può diventare un problema per coloro che desiderano unirsi alla famiglia per trascorrere del tempo insieme.

Oroscopo 22 agosto Branko: Acquario

Non è necessario diventare grandi di cuore quando è coinvolta la proprietà. Non sprecare le tue energie per tenere traccia di qualcuno o qualcosa, poiché ti farà solo perdere tempo. Ci sono buone possibilità di catturare l’attenzione di qualcuno che ti fa battere il cuore!

Oroscopo 22 agosto Branko: Pesci

Non esagerare finanziariamente perché le stelle non sembrano favorevoli. Il viaggio ti darà l’opportunità di vedere nuove località e incontrare nuove persone. Passare a cibi sani sarà un grande vantaggio per te sul fronte della salute.

