Oroscopo Branko oggi, 22 gennaio 2020: le previsioni del giorno

Buongiorno a tutti i segni zodiacali. Dopo l’ultimo oroscopo di Branko vi segnaliamo le previsioni di oggi, 22 gennaio 2020, dalla nostra rielaborazione libera delle pubblicazioni di Branko online.

Vediamo l’oroscopo di Branko per oggi, 22 gennaio 2020 e poi uno sguardo all’oroscopo settimanale e quello del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 22 gennaio Branko: Ariete

I professionisti medici e ingegneristici potrebbero avere molto lavoro da fare oggi e potrebbero dover lavorare fino a tardi. Una partnership commerciale promette di farti uscire dalla stasi finanziaria. Oroscopo 22 gennaio Branko: Toro

Non ha senso crogiolarsi nell’autocommiserazione per qualcosa che ti scivola tra le dita, quindi ricomincia da capo. Coloro che studiano per gli esami potrebbero trovare la loro attenzione vacillante.

Oroscopo 22 gennaio Branko: Gemelli

La salute rimane soddisfacente. Una buona notizia attende alcuni nel mercato immobiliare. Potresti rimanere un po’ disilluso in una relazione attuale.

Oroscopo 22 gennaio Branko: Cancro

La tua performance sul fronte accademico rimarrà soddisfacente. L’acquisto di un oggetto di lusso è indicato per alcuni. Puoi contare su di te per traghettare stretti rapporti, quindi preparati per un momento piacevole. Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 22 gennaio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 22 gennaio Branko: Leone

Mangiare bene è la chiave per mantenere una buona salute, quindi non commettere errori. La situazione sul fronte finanziario potrebbe non essere del tutto solida, quindi risparmia denaro. Oroscopo 22 gennaio Branko: Vergine

Essere elogiati sul posto di lavoro darà al tuo morale una solida spinta. Sarai dell’umore giusto per cercare i tuoi cari che vivono da lontano. Se ti piace qualcuno, vai avanti ed esprimi te stesso, la giornata sembra favorevole per un po’ di romanticismo!

Oroscopo 22 gennaio Branko: Bilancia

Quelli in affari potranno aumentare i loro guadagni netti. Coloro che si sentono sotto il tempo troveranno un netto miglioramento della loro salute. I nuovi dipendenti possono attraversare un momento difficile nell’apprendimento delle basi.

Oroscopo 22 gennaio Branko: Scorpione

Riuscirai a tagliare le spese domestiche diventando proattivo. Un biglietto per un viaggio può rimanere non confermato e darti un brutto periodo. Quelli nel settore immobiliare possono trovare la giornata redditizia.

Aggiornamento ore 7.00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 22 gennaio Branko: Sagittario

È probabile che ti venga imposta un po’di responsabilità sociale, ma poco puoi fare al riguardo. Le parole di elogio di qualcuno che ammiri ti faranno sentire bene dall’interno per il resto della giornata.

Oroscopo 22 gennaio Branko: Capricorno

Qualcosa in cui sei coinvolto sarà supportato con tutto il cuore dalla famiglia, che probabilmente diventerà il tuo pilastro di forza. La pace e la serenità pervadono il fronte interno e aiutano a riposare e ringiovanire.

Oroscopo 22 gennaio Branko: Acquario

Le cose al lavoro sembrano essere sotto il tuo completo controllo. La salute rimane eccellente. Aspettati una pausa fortunata sul fronte della carriera per farti impazzire!

Oroscopo 22 gennaio Branko: Pesci

La tua incrollabile concentrazione ti aiuterà a raggiungere il tuo obiettivo sul fronte accademico. Non lasciare che le tue frustrazioni si trasformino in rabbia mentre passi del tempo con qualcuno vicino.

Aggiornamento ore 8.00

Lette le previsioni di oggi di Branko, potete approfondire anche le previsioni di Paolo Fox e quelle della redazione.