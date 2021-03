Oroscopo Branko oggi, 22 marzo 2021: le previsioni del giorno

Buon lunedì a tutti i segni. Dopo l’ultimo oroscopo di Branko vi presentiamo le previsioni di oggi, 22 marzo 2021, dalla nostra analisi libera delle pubblicazioni di Branko online.

A seguire l’oroscopo di Branko per oggi, 22 marzo 2021 e poi un occhio all’oroscopo settimanale e quello del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 22 marzo Branko: Ariete

Un superiore annulla di nuovo la tua chiamata di giudizio. Ma non arrabbiarti perché questa persona ti sta salvando da un disastro. Oroscopo 22 marzo Branko: Toro

All’inizio desiderare l’approvazione va bene, ma se stai considerando un’associazione a lungo termine, dovrai mostrare più fiducia in te stesso.

Oroscopo 22 marzo Branko: Gemelli

Avere un piede nella situazione va bene fintanto che lo segui. Altrimenti le cose potrebbero mettersi a disagio. Oroscopo 22 marzo Branko: Cancro

Oroscopo 22 marzo Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 22 marzo Branko: Leone

L’unica cosa peggiore dell’essere fuorviati è punirti per questo. Non sapevi fare di meglio. Imparare dai tuoi errori: inizia ora. Oroscopo 22 marzo Branko: Vergine

Hai finalmente avuto la sensazione di una nuova situazione, quindi datti una pacca sulla spalla. Non sarebbe stato facile nemmeno nei momenti migliori.

Oroscopo 22 marzo Branko: Bilancia

Non sottovalutare mai il potere di una spiegazione ragionevole. Potrebbe essere senza fronzoli, ma questo è ciò che martella il punto a casa. Oroscopo 22 marzo Branko: Scorpione

Non costringere qualcuno a restare contro la sua volontà. Far rispettare un impegno può darti il sopravvento, ma in seguito rimpiangerai la torsione del braccio.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 22 marzo Branko: Sagittario

Se vuoi delle scuse, sii gentile. Sbottare “te l’avevo detto” non sarebbe la risposta desiderata.

Oroscopo 22 marzo Branko: Capricorno

Abituato a dare consigli, non sei bravo a prenderli. Per fortuna un amico intimo o un collega sa come parlarti quando diventi così. Oroscopo 22 marzo Branko: Acquario

Sei chiaramente arrivato alla fine della strada con un certo socio. Modi di parte. Rimarrai stupito dalla facilità con cui questa persona è sostituibile.

Oroscopo 22 marzo Branko: Pesci

Le cose tornano alla normalità ora che una personalità dirompente sta lasciando la tua vita. In realtà riformuliamo questo e rendiamolo migliore del normale.

