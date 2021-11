Oroscopo Branko oggi, 22 novembre 2021: le previsioni del giorno

Ben ritrovati, dopo l’ultimo oroscopo di Branko ci focalizziamo sulle previsioni di oggi, 22 novembre 2021, dalla nostra analisi libera delle pubblicazioni di Branko online.

A seguire l’oroscopo di Branko per oggi, 22 novembre 2021 e poi passate all’oroscopo settimanale e quello del mese.

Oroscopo 22 novembre Branko: Ariete

Oroscopo 22 novembre Branko: Cancro

Oroscopo 22 novembre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 22 novembre Branko: Leone

Consideri le schermaglie professionali come tutte in una giornata di lavoro. Tuttavia stanno mettendo a dura prova i propri cari. Quello che succede in ufficio dovrebbe rimanere in ufficio. Oroscopo 22 novembre Branko: Vergine

La tirannia dei deboli è quando qualcuno usa la propria vittimizzazione come scusa per manipolarti e poi prevaricare. Non accettare il viaggio di colpa. Reagisci con un po’ di duro amore tutto tuo.

Oroscopo 22 novembre Branko: Bilancia

Non sentirti in colpa per essere egoista in una relazione. Devi esercitare più “me” nel tuo “noi”.

Oroscopo 22 novembre Branko: Scorpione

Contrariamente a quanto la gente potrebbe pensare, non ti piace perdere le staffe. Ma a volte è per il meglio. Approfitta di questa opportunità per mandare in onda le lamentele. Sarai il migliore per questo.

Aggiornamento ore 7.00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 22 novembre Branko: Sagittario

Un nuovo afflusso di persone sta entrando nella tua vita. Non cercare di incasellarli in nicchie familiari.

Oroscopo 22 novembre Branko: Capricorno

Non sottovalutare ciò che hai. Non è mai una buona idea piangere povertà quando sei ricco di risorse.

Oroscopo 22 novembre Branko: Acquario

A volte nell’interesse della pace devi accettare di non essere d’accordo. Ironia della sorte, questo rafforza il tuo punto di vista più che cercare di dimostrarlo.

Oroscopo 22 novembre Branko: Pesci

Prendi l’iniziativa. Un potenziale partner o sostenitore è incuriosito, ma sta a te sbalordirlo!

Aggiornamento ore 8.00

Lette le previsioni di oggi di Branko, consultate poi le previsioni di Paolo Fox.