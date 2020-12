Oroscopo Branko oggi, 23 dicembre 2020: le previsioni del giorno

Ancora una volta insieme, dopo l’ultimo oroscopo di Branko avviciniamoci alle previsioni di oggi, 23 dicembre 2020, dalla nostra rielaborazione libera delle pubblicazioni di Branko online.

Ecco l’oroscopo di Branko per oggi, 23 dicembre 2020 e poi uno sguardo all’oroscopo settimanale e quello del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 23 dicembre Branko: Ariete

Nuove dimensioni si aprono sul fronte professionale mentre gestisci più di un progetto. Il tuo desiderio di aumentare i guadagni potrebbe dover essere temporaneamente sospeso fino al momento giusto. La tua consapevolezza della salute ti manterrà sano e cordiale. Oroscopo 23 dicembre Branko: Toro

Le cose in sospeso sul fronte interno possono ostacolare il lavoro ufficiale. Le vacanze in questo momento non sono sulle carte.

Oroscopo 23 dicembre Branko: Gemelli

Coloro che desiderano acquistare una proprietà probabilmente ne otterranno uno a un prezzo speciale. Il rendimento di qualcuno sul fronte accademico ti motiverà a dare il meglio. Un’uscita con il partner è pronta.

Oroscopo 23 dicembre Branko: Cancro

Potrebbe essere necessario sviluppare schemi reciprocamente vantaggiosi per andare avanti nel periodo di magra. Riuscirai a mostrare le tue capacità professionali a coloro che contano. Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 23 dicembre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 23 dicembre Branko: Leone

Giocare bene le tue carte in una situazione familiare ti darà il sostegno e l’attenzione che desideri. Qualcuno che non ti piace potrebbe insistere per accompagnarti in viaggio, quindi rispondi alla chiamata. Oroscopo 23 dicembre Branko: Vergine

Prendere possesso di una nuova casa può diventare una realtà per alcuni. Potresti non riuscire a mantenere una routine di esercizio regolare. È probabile che coglierai tutte le opportunità che ti si presentano e prospererai. Gli innamorati possono sentirsi frustrati perché il partner non onora la sua promessa.

Oroscopo 23 dicembre Branko: Bilancia

Una spesa giudiziosa troverà il tuo conto in banca in uno stato sano. Puoi sentirti oberato di lavoro sul fronte professionale. Il coniuge può aspettarsi una mano. Per alcuni è previsto un viaggio all’estero, ma sarà strettamente d’affari.

Oroscopo 23 dicembre Branko: Scorpione

Per alcuni è indicato stabilirsi in una nuova casa. Un invito a una festa o una funzione può offrirti l’opportunità di incontrare qualcuno di speciale.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 23 dicembre Branko: Sagittario

Quelli con un problema medico mostreranno un netto miglioramento delle loro condizioni. È probabile che la persistenza paghi coloro che sono inclini al romanticismo.

Oroscopo 23 dicembre Branko: Capricorno

Potrebbe essere difficile convincere un cliente ad accettare le tue opinioni sul fronte professionale. Evita di indulgere nella speculazione. Il massimo della forma fisica renderà anche le attività faticose un gioco da ragazzi.

Oroscopo 23 dicembre Branko: Acquario

Il cattivo umore di un membro della famiglia può rovinare l’ambiente domestico. Una vacanza promette molto riposo e ringiovanimento. Indugiare può farti sfuggire un affare di proprietà.

Oroscopo 23 dicembre Branko: Pesci

Una cosa per cui eri preoccupato andrà a tuo favore. Emozioni romantiche, ma possono distrarti da altre attività importanti.

