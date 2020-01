Oroscopo Branko oggi 23 gennaio 2020: le previsioni del giorno

Un affaticamento può portare indifferenza, ma no, è meglio essere attivi perché la giornata offre opportunità di successo negli sforzi finanziari. Hai buone opportunità, preparati per una firma importante.

Oroscopo 23 gennaio Branko: Cancro

La natura instabile del periodo, per tutto, ti rende eccitato e ansioso. Senza esagerare, perché hai la Luna e Saturno; ma Urano e Nettuno sono veri amici: le fondamenta sono solide.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 23 gennaio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 23 gennaio Branko: Leone

Come sapete, l’importanza del Sole in opposizione è che ogni anno durante questo periodo le forze cadono e i problemi crescono. Ma nessuno di noi considera l’effetto del sole sull’Urano in Toro: ovviamente, verso la cooperazione e l’intero ambiente professionale, i rapporti con le autorità, ma è stressante per il fisico.

Oroscopo 23 gennaio Branko: Vergine

In questo inizio del 2020 sei così sensibile che ogni luna negativa ti farà sentire immediatamente inferiore, ma oggi ti guarda con grande rispetto e ti protegge dalla confusione nell’ambiente interno e professionale.

Oroscopo 23 gennaio Branko: Bilancia

Proponi idee e progetti con forza, ma l’incomprensione di chi ti circonda può minare la tua determinazione. Non perdere la presa e non perdere i tuoi obiettivi. Luna nel Capricorno ti fa sentire solo, frainteso, usato.

Oroscopo 23 gennaio Branko: Scorpione

Devi affrontare l’Urano e il Sole in un modo senza precedenti, che può influenzare il tuo lavoro, la tua famiglia e allo stesso tempo il tuo matrimonio, la tua coppia, quindi presta attenzione al tuo coniuge, al tuo amante. Ma questo giovedì ha un effetto meraviglioso sull’amore e regala un fantastico spunto di passione.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 23 gennaio Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 23 gennaio Branko: Sagittario

Transizioni che portano rinnovamento eccezionale ma che richiedono un approccio più deciso, quasi aggressivo. È quasi un momento magico per la professione, qualunque cosa tu faccia, puoi scoprire quel progetto remoto che non sei stato in grado di realizzare negli ultimi anni.

Oroscopo 23 gennaio Branko: Capricorno

Quando un segno è molto positivo e soggetto a effetti diretti, è a rischio di dispersione di energia. Scegli cosa vuoi fare e passa al risultato. La luna nel segno è fantastica per il tuo cuore innamorato. Se sei solo, trova un altro cuore.

Oroscopo 23 gennaio Branko: Acquario

In questo momento, lo sai: Urano in Toro implica buone condizioni di salute. Bisogna prestare attenzione alla gola, alle corde vocali, alle vie respiratorie, ai piedi gonfi. Queste riserve non tolgono nulla al cielo astrale pieno di promesse e opportunità specifiche e avrai successo sul lavoro e negli affari.

Oroscopo 23 gennaio Branko: Pesci

Dimentica dubbi e paure, il cielo inizia a brillare, solo Marte ti ricorda di non fidarti di tutti nell’ambiente. Conosci la trappola, sai come vincere. Le stelle sono con te e la luna che unisce Giove oggi è una fiaba che realizza quello che sembra un sogno impossibile.

Quelle che abbiamo letto sono le proiezioni di oggi di Branko, ma per questa giornata possiamo passare anche all’oroscopo di Paolo Fox, oppure consultare la sua anteprima di domani.

Aggiornamento ore 9.00