Oroscopo Branko oggi, 23 ottobre 2021: le previsioni del giorno

Buona giornata a tutti, dopo l’ultimo oroscopo di Branko studiamo le previsioni di oggi, 23 ottobre 2021, dalla nostra sintesi libera delle pubblicazioni di Branko online.

Ecco l’oroscopo di Branko per oggi, 23 ottobre 2021 e poi passiamo all’oroscopo settimanale e quello del mese.

Oroscopo 23 ottobre Branko: Ariete

Non puoi più permetterti di prendere decisioni unilaterali. Devi coordinarti con gli altri se vuoi raggiungere gli obiettivi che ti sono stati prefissati.

Una lite non è così in bianco e nero. Assicurati di essere dalla parte giusta della storia perché il retroscena è più colorato di quanto pensi.

Oroscopo 23 ottobre Branko: Gemelli

A te non potrebbe importare di meno, ma ora sembra che a un interesse amoroso non possa importare di più. Vuoi davvero stare con qualcuno che ha caldo quando tu hai freddo?

Oroscopo 23 ottobre Branko: Cancro

Tutti hanno opinioni contrastanti. Non esaurirti giocando a fare da intermediario. Mettili tutti nella stessa stanza, o almeno in vivavoce.

Oroscopo 23 ottobre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 23 ottobre Branko: Leone

Hai paura che se dai un centimetro poi dovrai rinunciare di più. In realtà è il contrario. Piegati ora e non dovrai cedere il campo in seguito. Oroscopo 23 ottobre Branko: Vergine

Odi confessare di esserti sbagliato, ma questo è un bene. Devi apportare modifiche e questo ti costringe a implementarle.

Oroscopo 23 ottobre Branko: Bilancia

Non sei abituato a vederti come un tipo geloso, ma non essere imbarazzato. È la natura umana. Dimostra anche che ci tieni.

Oroscopo 23 ottobre Branko: Scorpione

Sei sotto pressione per andare all’attacco, ma è più saggio mantenere la rotta. La coerenza vince sull’apparire quando si tratta di mettersi alla prova.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 23 ottobre Branko: Sagittario

La vita degli altri spesso sembra meglio organizzata finché non viene esaminata da vicino. L’anteprima di oggi ti fa apprezzare quello che stai facendo.

Oroscopo 23 ottobre Branko: Capricorno

Non lasciarti trasportare da tutta la pesca da dimenticare per cosa sei venuto. Prendi quello che puoi mentre puoi ottenerlo.

Oroscopo 23 ottobre Branko: Acquario

Sei troppo esteso e hai bisogno di ridurre. Stai iniziando a confondere le priorità minori con quelle più importanti.

Oroscopo 23 ottobre Branko: Pesci

C’è molto che può essere lasciato all’immaginazione, ma attenersi a ciò che è spiegato. Ti risparmierai un sacco di guai.

Lette le previsioni di oggi di Branko, approfondite poi le previsioni di Paolo Fox.