Oroscopo Branko oggi 23 settembre 2019: i consigli dell’astrologo

Non sono state esaltanti le stelle del terzo mese estivo in Vergine, ma oggi iniziano a cambiare e il miglioramento sarà immediato, non vi sembrerà vero, non riuscirete a capacitarvi di come cambino le cose da un giorno all’altro! Tutto ciò grazie a Sole in Bilancia e Luna in Cancro, l’autunno per voi parte con un transito della fortuna. Tanto da sistemare, ma questo amore è qui, solo per voi.