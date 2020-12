Oroscopo Branko oggi, 24 dicembre 2020: le previsioni del giorno

Ed eccoci alle porte del Natale.. Visto l’ultimo oroscopo di Branko possiamo approfondire le previsioni di oggi, 24 dicembre 2020, dalla nostra interpretazione libera delle pubblicazioni di Branko online.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 24 dicembre Branko: Ariete

Chi deve affrontare problemi sul fronte finanziario può aspettarsi un certo sollievo. Puoi essere schierato sul fronte professionale dai tuoi superiori a favore di qualcun altro. Oroscopo 24 dicembre Branko: Toro

È probabile che qualcuno ricambierà in modo appropriato il tuo aiuto. Riuscirai ad avvicinarti alla persona che ami segretamente.

Oroscopo 24 dicembre Branko: Gemelli

Tieni il romanticismo in sospeso per un po’di tempo perché le stelle in questo frangente non sono favorevoli.

Oroscopo 24 dicembre Branko: Cancro

Oroscopo 24 dicembre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 24 dicembre Branko: Leone

Un viaggio d’affari può portare a buoni tornaconti. È inevitabile uno scontro di opinioni riguardo alla cessione di proprietà, ma non diventare duro. Oroscopo 24 dicembre Branko: Vergine

Le casalinghe troveranno difficile effettuare cambiamenti sul fronte interno suggeriti da altri membri della famiglia.

Oroscopo 24 dicembre Branko: Bilancia

Coloro che si stanno riprendendo da un intervento chirurgico minore dovranno tenere sotto controllo la loro dieta.

Oroscopo 24 dicembre Branko: Scorpione

Rimandare il lavoro per qualche altro giorno semplicemente non funzionerà sul fronte professionale.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 24 dicembre Branko: Sagittario

Qualcuno potrebbe rendere la tua giornata portandoti a fare una gita. L’insistenza del partner su qualcosa per cui non sei preparato può essere sconvolgente.

Oroscopo 24 dicembre Branko: Capricorno

È probabile che il congedo richiesto per una vacanza venga sanzionato. La costruzione di una proprietà ancestrale è sulle carte.

Oroscopo 24 dicembre Branko: Acquario

Le prospettive di diventare grandi sul fronte professionale sembrano brillanti. Puoi essere elogiato per i cambiamenti che hai fatto sul fronte interno.

Oroscopo 24 dicembre Branko: Pesci

Un investimento potrebbe non dare il tipo di rendimento che speravi. Una terapia alternativa potrebbe non essere efficace come previsto.

