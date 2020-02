Oroscopo Branko oggi, 24 febbraio 2020: le previsioni del giorno

Inizia la nuova settimana, e per questo lunedì ci affidiamo come al solito all’oroscopo di Branko per il 24 febbraio 2020. L’astrologo Branko è sempre sul pezzo per quanto riguarda le analisi del cielo, e non possiamo certo fare a meno di consultarlo per capire come potrebbe andare questo nostro primo giorno della settimana.

Vediamo allora cosa suggeriscono le stelle per il 24 febbraio 2020 attraverso le previsioni di Branko, e cosa cambia rispetto ai pronostici di ieri.

Oroscopo 24 febbraio Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 24 febbraio Branko: Ariete

La tua visione risponderà all’ostacolo della fase iniziale. Ciò che è noto ed evita il luogo comune è una potente resistenza. Sai batterti, non dovresti diminuire la tua sicurezza di un millimetro.

Oroscopo 24 febbraio Branko: Toro

I pianeti oggi consentono maggiori ambizioni. Non è mai esagerato, devi prenderti cura della tua immagine pubblica e delle relazioni, perché il mondo sa davvero chi sei e la qualità del lavoro che fai.

Oroscopo 24 febbraio Branko: Gemelli

Dispensi felicità e saggezza. Sei una persona sana e di supporto che può fare del bene a te e agli altri. Offri amore e tenerezza, contro la malvagità che c’è all’esterno.

Oroscopo 24 febbraio Branko: Cancro

Alcuni potrebbero dire che hai paura e altri che sei solo cauto. Alcuni sostengono che l’ansia sia eccessiva, mentre altri affermano che è meglio concentrarsi. Non è sbagliato evitare qualsiasi forma di euforia.