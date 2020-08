Oroscopo Branko oggi, 25 agosto 2020: le previsioni del giorno

Siamo nuovamente insieme per il nostro appuntamento fisso, quello con i suggerimenti dal cielo. Dopo l’ultimo oroscopo di Branko ci occupiamo delle previsioni di oggi, 25 agosto 2020, in interpretazione libera delle pubblicazioni di Branko online.

Di seguito l’oroscopo di Branko per oggi, 25 agosto 2020 e poi andate approfondite l’oroscopo settimanale e del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 25 agosto Branko: Ariete

Non si possono escludere aumenti o incrementi per il salariato. I businessmen potranno resuscitare l’attività mostrando una tendenza al ribasso. Coloro che si sentono svogliati negli ultimi giorni possono aspettarsi un miglioramento delle loro condizioni.

Oroscopo 25 agosto Branko: Toro

Un membro della famiglia potrebbe dover essere trattato con pazienza. Le possibilità di andare in vacanza sembrano brillanti. L’incursione nel mercato immobiliare può rivelarsi fruttuosa. Alcuni di voi probabilmente vacilleranno sul fronte accademico.

Oroscopo 25 agosto Branko: Gemelli

I tuoi desideri sono minori, ma sei destinato a ottenere ciò che il tuo cuore desidera oggi. È probabile che i tuoi impegni romantici portino risultati positivi.

Oroscopo 25 agosto Branko: Cancro

I problemi sul lavoro verranno risolti facendo intervenire un anziano. La tua riluttanza a scuotere una gamba e fare esercizio potrebbe non essere un buon approccio. Un buon guadagno è assicurato per rivenditori e commissionari.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 25 agosto Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 25 agosto Branko: Leone

È probabile che la tua reputazione aumenti vertiginosamente sia sul fronte personale che su quello professionale. La tua vita amorosa sarà più appagante quando riuscirai ad avvicinare la persona che ami.

Oroscopo 25 agosto Branko: Vergine

Puoi fare qualcosa di eccitante coinvolgendo tutta la famiglia. Buoni progressi previsti per chi intraprende un lungo viaggio. Investire in una proprietà ora sarà una buona idea. Qualcosa che hai realizzato sul fronte accademico verrà lodato.

Oroscopo 25 agosto Branko: Bilancia

Il successo è previsto per gli imprenditori e gli uomini d’affari che cercano di affermarsi. Spendere i soldi risparmiati per la proprietà su qualcosa di poco importante può rivelarsi una battuta d’arresto.

Oroscopo 25 agosto Branko: Scorpione

La possibilità di viaggiare fuori città per un viaggio ufficiale è probabile per alcuni. L’amore è nell’aria ed è probabile che ti incoraggi a lanciarti sul fronte romantico.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 25 agosto Branko: Sagittario

Coloro che sono preoccupati per i loro referti medici tireranno un sospiro di sollievo, poiché si rivelano perfetti. Trascorrere del tempo di qualità con la famiglia è oggi possibile e migliorerà lo stare insieme.

Oroscopo 25 agosto Branko: Capricorno

È probabile che il tuo umore si alzi, poiché un progetto in corso diventa redditizio. Le stelle annunciano stabilità sul fronte finanziario. Un cambio di dieta aiuterà a ridurre lo stress.

Oroscopo 25 agosto Branko: Acquario

Il tuo approccio equilibrato aiuterà a risolvere amichevolmente una questione di proprietà. La cerchia del tuo amico ti fornirà sicurezza emotiva sul fronte accademico. Le inclinazioni romantiche possono trovare l’amore in un posto più inaspettato.

Oroscopo 25 agosto Branko: Pesci

Per alcuni è previsto riposo e relax e non ci sarà posto migliore di casa dolce casa per questo. Ci sono tutte le possibilità che tu viaggi in un’altra città per qualcosa legato alla tua professione.

Queste erano le previsioni di oggi di Branko, mentre sul sito trovate anche le previsioni di Paolo Fox e quelle della redazione.