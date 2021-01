Oroscopo Branko oggi, 25 gennaio 2020: le previsioni del giorno

Buona giornata a tutti, se avete letto l’ultimo oroscopo di Branko vi presentiamo ora le previsioni di oggi, 25 gennaio 2020, dalla nostra rielaborazione libera delle pubblicazioni di Branko online.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 25 gennaio Branko: Ariete

Non puoi iniziare una discussione e poi piangere quando non ti va. O abbraccia lo spirito del dibattito o accetta di non essere d’accordo. Oroscopo 25 gennaio Branko: Toro

Non trattenerti. Semmai esplodi, perché l’adulazione ti porterà ovunque tu voglia andare oggi.

Oroscopo 25 gennaio Branko: Gemelli

Potresti essere tu il partecipante riluttante in una brutta scena oggi. Mantieni il decoro e te ne andrai con il voto di simpatia.

Oroscopo 25 gennaio Branko: Cancro

Oroscopo 25 gennaio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 25 gennaio Branko: Leone

Il tuo pacifico santuario rischia di essere trasformato in un territorio occupato. È ora di ridisegnare e rafforzare i tuoi confini emotivi. Oroscopo 25 gennaio Branko: Vergine

Attenzione alle tendenze all’auto-sabotaggio, in particolare alla tua abitudine di dire le cose sottovoce. Siate certi che risulterà forte e chiaro.

Oroscopo 25 gennaio Branko: Bilancia

Qualcuno ha fatto una promessa che non può mantenere, quindi lascialo uscire con grazia. La tua disponibilità a perdonare non sarà dimenticata in futuro.

Oroscopo 25 gennaio Branko: Scorpione

Non dare alla gente motivo di mettere in dubbio le tue motivazioni perché ti colpiranno addosso come una tonnellata di mattoni. Risparmia manovre sottili per un altro giorno.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 25 gennaio Branko: Sagittario

Le persone ti spingono fuori o chiedi di essere spinto? Faresti meglio a prendere una decisione in fretta prima che gli altri lo facciano per te.

Oroscopo 25 gennaio Branko: Capricorno

Una crisi monetaria non è così grave. Cavalca l’onda del panico e arriverai dall’altra parte calmo e imperterrito.

Oroscopo 25 gennaio Branko: Acquario

Non agisci bene, motivo per cui rimarrai sorpreso come tutti gli altri dal tuo sfogo di oggi. Tuttavia è meglio sfogare i sentimenti che seppellirli.

Oroscopo 25 gennaio Branko: Pesci

Sappiate che questo cielo fa presagire un brutto giorno. È meglio fare qualcosa di complicato da solo.

