Oroscopo Branko oggi, 25 marzo 2020: previsioni del giorno

Oroscopo 25 marzo Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 25 marzo Branko: Leone

La luna sarà gentile con te e ti regalerà una meravigliosa sorpresa: magari un fuori programma o un nuovo progetto commerciale.

Oroscopo 25 marzo Branko: Vergine

Il cielo ti invita ad approfittare di questo giorno per risolvere tutti i tuoi problemi economici e professionali.

Oroscopo 25 marzo Branko: Bilancia

La luna nuova può distrarti o infastidirti ma il cielo suggerisce di prestare maggiore attenzione a rispettare il tuo status psicofisico.

Oroscopo 25 marzo Branko: Scorpione

Questi sono i giorni in cui devi fare qualcosa in futuro. Valuta bene un progetto o una relazione e decidi di continuare o chiudere per sempre.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 25 marzo Branko: Sagittario

Oggi ti sentirai al sicuro. Grazie a Saturno puoi trovare quella buona energia che hai perso negli ultimi giorni.

Oroscopo 25 marzo Branko: Capricorno

La prevedibilità del disturbo indica la possibilità che qualcuno lo rifiuti. Ma non preoccuparti, perché Marte ti protegge e ti riempie di energia.

Oroscopo 25 marzo Branko: Acquario

Questi non sono giorni facili, ma l’Acquario si fida del supporto di due pianeti: Saturno, il tuo protettore e il pianeta Urano. Usa i tuoi poteri per iniziare a pianificare una nuova fase della tua vita.

Oroscopo 25 marzo Branko: Pesci

Non è facile vivere in questi giorni per gli eventi difficili, ma hai un momento meraviglioso e dovresti usarlo per gettare le basi per il futuro.

Questo dunque l’oroscopo di oggi di Branko, ma non mancate di leggere anche un altro inteprete autorevole come Paolo Fox.

Aggiornamento ore 8.00