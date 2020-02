Oroscopo Branko oggi, 26 febbraio 2020: le previsioni del giorno

Oggi è il Mercoledì delle Ceneri, giornata iniziale di un periodo di rinunce e penitenza. Non il più positivo dei prospetti, ma forse le stelle hanno qualcosa di diverso in serbo per noi. Scopriamolo con i pronostici di Branko per il 26 febbraio 2020. Al solito Branko è in prima linea con le sue previsioni a partire dai movimenti di stelle e pianeti.

Andiamo a vedere per il 26 febbraio 2020 quello che offre l’oroscopo di Branko, e che cambia rispetto alle previsioni di ieri.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 26 febbraio Branko: Ariete

Questa parte della settimana ti porta un forte contenzioso interno e una fiducia che ti darà incoraggiamento per mettere nuove idee sul tavolo. Se sei solo, divertiti senza troppi pensieri.

Oroscopo 26 febbraio Branko: Toro

Un ottimo momento per riflettere su alcuni dei tuoi piani. Le emozioni sono profonde e i sentimenti sono unici. Nell’ambiente di lavoro, cambierai tattica, e puoi stupirti della collaborazione.

Oroscopo 26 febbraio Branko: Gemelli

Questa fase sarà tesa, ma fortunatamente negli ultimi giorni del mese la controversia andrà scemando. Se sei solo, è meglio aspettare fino a quando il cielo si illumina. Concentrati sul tuo lavoro per evitare errori.

Oroscopo 26 febbraio Branko: Cancro

Non è il momento di lasciarti intrappolare in una vecchia situazione. Non preoccuparti se questa fase porterà delle sfide nei tuoi progetti, non rinunciare alla speranza perché in questo periodo sei un pozzo di idee e creatività.

Aggiornamento ore 7.00