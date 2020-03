Oroscopo Branko oggi, 26 marzo 2020: pronostici dell’astrologo

Siamo a giovedì e anche questa settimana sta scivolando via, mentre siamo isolati in casa per evitare la diffusione del coronavirus. Vediamo che cosa ci aspetta, con Branko e i suoi pronostici di oggi, 26 marzo 2020. Le previsioni, come di consueto, sono ricavate in modo libero dall’oroscopo di Branko sul web.



A seguire l’oroscopo di Branko per oggi, 26 marzo 2020: andiamo a capire tutte le variazioni rispetto alle previsioni di ieri e confrontiamole con l’oroscopo settimanale.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 26 marzo Branko: Ariete

Stai uscendo da una stagione difficile, ma finalmente troverai un’altra speranza! Inoltre, la Luna Nuova, libera dall’opposizione di Saturno, garantisce che starai più attento.

Oroscopo 26 marzo Branko: Toro

Ci sono cambiamenti nel tempo per i nati in Toro. Anche se stiamo attraversando un momento difficile, cerca di non scoraggiarti o disconnetterti. Potresti essere sorpreso nei prossimi giorni.

Oroscopo 26 marzo Branko: Gemelli

Questi sono alcuni giorni stanchi, ma puoi recuperare. Dalla tua parte c’è un Saturno armonioso che ti sostiene e ti dà potere.

Oroscopo 26 marzo Branko: Cancro

L’ansia che alcuni di voi stanno provando sempre più in questi giorni aumenta. Il consiglio è di stare attenti, soprattutto nei prossimi giorni.

Aggiornamento ore 7.00