Oroscopo Branko oggi 26 settembre 2019: segno per segno, la giornata

Fortuna è arrivare in ritardo alla stazione e scoprire che pure il treno è in ritardo. Nel vostro caso, qualche problema di viaggio, comunicazioni, nasce per Luna in Vergine, congiunta a Marte, da non prendere alla leggera neanche per la forma fisica, salute, dato che ci sono pure Giove e Nettuno che creano improvvise debolezze. Ma c’è Mercurio: nonostante gli intoppi arriverete.