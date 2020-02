Oroscopo Branko oggi, 27 febbraio 2020: i pronostici dell’astrologo

Ritorna il freddo in tutta Italia, ma chissà che oggi le stelle non possano scaldare la giornata di qualcuno. Quali saranno i segni zodiacali privilegiati? Lo scopriamo con le previsioni di Branko per il 27 febbraio 2020. Anche oggi, quindi, Branko è pronto a tradurre i movimenti in cielo in ottime indicazioni per tutti noi.

Vediamo allora per il 27 febbraio 2020 cosa propone l’oroscopo di Branko, e che cambia rispetto alle previsioni di ieri.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 27 febbraio Branko: Ariete

La sensazione dell’inverno è finita per te, c’è già buona primavera e novità. Amore e amicizia risorgono rapidamente e ti danno una mano tangibile. Sicuramente è possibile svegliarsi e scrollarsi di dosso la tristezza del passato.

Oroscopo 27 febbraio Branko: Toro

Sei sempre apprezzato per il buon senso e la tranquillità, ma ora vince Venere: è tempo di mostrare altro. Non dare troppa attenzione a ciò che gli altri pensano, fai attenzione a non arrabbiarti: calma e a sangue freddo.

Oroscopo 27 febbraio Branko: Gemelli

Il momento negativo è finito. Giornata molto interessante e coinvolgente con nuovi amici. È offerta la massima energia dalla luna. È un momento d’oro, goditi questa fase senza preoccuparti.

Oroscopo 27 febbraio Branko: Cancro

Questa settimana inizia una sensazione generale di alleggerimento e l’opposizione è finita. Ti dedichi alle energie di Mercurio e Marte, che ti invitano a smettere di nascondere le tue intense emozioni. Non aver paura, anche se questo significa che a volte sei contro qualcuno.

Aggiornamento ore 7.00