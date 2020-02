Oroscopo Branko oggi, 28 febbraio 2020: le previsioni del giorno

Oroscopo 28 febbraio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 28 febbraio Branko: Leone

Per quanto istruttiva e, spesso, toccante, come lo sono state le recenti conversazioni estese con i propri cari, sei convinto che tutto ciò che deve essere detto, sia stato discusso e approfondito. Tuttavia, c’è altro da scoprire. E gran parte di questo ti aiuterà a risolvere diversi problemi con cui pensavi di dover convivere.

Oroscopo 28 febbraio Branko: Vergine

Alcune decisioni sono facili. Tuttavia, altre sembrano avere una vita propria, il che significa che potresti finire per rivedere alcuni problemi punto per punto. Anche se questo è noioso, ti renderai presto conto di quanto sia cruciale e che il tempo impiegato sia un investimento in una decisione saggia.

Oroscopo 28 febbraio Branko: Bilancia

Sebbene tu abbia ottenuto molto nell’ultimo mese, mentre il tuo sovrano Venere stava accentuando il lato pratico della vita, non era esattamente interessante. Tuttavia, ora che sono stati risolti i problemi, puoi rilassarti.

Oroscopo 28 febbraio Branko: Scorpione

Andare avanti nella vita, sia nell’amore, nel lavoro o nei propri obiettivi personali, significa dire addio al passato. Questa è diventata una scusa per evitare idee o offerte altrimenti elettrizzanti.

Aggiornamento ore 8.00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 28 febbraio Branko: Sagittario

Per quanto allettante sia cercare di far rivivere un accordo particolare che al tempo era sia eccitante che gratificante, le cose sono andate avanti. Se ritieni di dover esplorare questo, fallo. Tuttavia, sii pronto a riconoscere che le idee o le persone coinvolte non sono allineate con il tuo pensiero come una volta.

Oroscopo 28 febbraio Branko: Capricorno

Rivedi i problemi vecchi, il tuo obiettivo è di imparare da ciò che ha funzionato e, ancora di più, cosa non ha funzionato. Ciò contribuirà anche a chiarire come affrontare le questioni più recenti.

Oroscopo 28 febbraio Branko: Acquario

Per settimane hai camminato in punta di piedi su questioni potenzialmente esplosive. Non è che temi i potenziali drammi, ma che alcuni individui fingano di essere informati meglio il che di per sé potrebbe causare problemi.

Oroscopo 28 febbraio Branko: Pesci

La vita sarebbe molto più semplice se tu potessi finalizzare determinate decisioni cardine. Per ora, sposta la tua attenzione su altre questioni meno urgenti. Risolverle non sarà solo un sollievo, ciò che apprendi nel processo sarà inaspettatamente informativo.

Queste dunque le previsioni del giorno di Branko, e potete anche confrontarle con quelle odierne di Paolo Fox. Di quest’ultimo, disponibili anche le previsioni in anteprima di domani.

Aggiornamento ore 9.00