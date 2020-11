Oroscopo Branko oggi, 28 novembre 2020: le previsioni del giorno

Buongiorno cari appassionati, dopo l’ultimo oroscopo di Branko ci concentriamo sulle previsioni di oggi, 28 novembre 2020, frutto della sintesi libera dalle pubblicazioni di Branko online.

A seguire l’oroscopo di Branko per oggi, 28 novembre 2020 e poi consultate l’oroscopo settimanale e quello del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 28 novembre Branko: Ariete

Una buona gestione del denaro ti aiuterà ad allungare i tuoi soldi e anche a risparmiare. Dovrai svolgere un lavoro che ti è stato affidato in modo soddisfacente. Oroscopo 28 novembre Branko: Toro

È probabile che rimarrai forte sul fronte accademico e sarai in grado di affrontare la concorrenza. Un membro della famiglia si comporterà al meglio e ti renderà orgoglioso.

Oroscopo 28 novembre Branko: Gemelli

Chi viaggia all’estero troverà il viaggio confortevole. Il passaggio a una residenza migliore è indicato per alcuni.

Oroscopo 28 novembre Branko: Cancro

La vigilanza sul fronte accademico aiuterà a prevenire gli errori. È probabile che le tue idee romantiche impressionino l’amante e vincano la giornata per te. Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 28 novembre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 28 novembre Branko: Leone

Una buona gestione del denaro ti aiuterà ad allungare i tuoi soldi e anche a risparmiare. Potrai promuoverti sul fronte professionale. Oroscopo 28 novembre Branko: Vergine

Rimanere un mangiatore esigente può rivelarsi un vantaggio per la tua salute. Sarebbero necessari maggiori sforzi per confortare le cose a casa.

Oroscopo 28 novembre Branko: Bilancia

È probabile che una proprietà venga acquistata da alcuni. È probabile che te la cavi bene sul fronte accademico.

Oroscopo 28 novembre Branko: Scorpione

Sarai in grado di ripristinare la tua fede in qualcuno che ha commesso un errore in passato. Incontrare un ex dopo tanto tempo si rivelerà immensamente appagante.

Aggiornamento ore 7,00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 28 novembre Branko: Sagittario

È indicato vincere una lotteria o guadagnare tramite eredità. È probabile che un aggiornamento tecnologico semplifichi i processi al lavoro.

Oroscopo 28 novembre Branko: Capricorno

Quelli che si sentono sotto il tempo per qualche tempo mostreranno un buon recupero. La tua popolarità tra familiari e amici è destinata a crescere.

Oroscopo 28 novembre Branko: Acquario

Potresti avere due idee riguardo a un viaggio. È probabile che un problema di proprietà venga risolto amichevolmente.

Oroscopo 28 novembre Branko: Pesci

Una buona gestione del tempo può diventare il tuo punto di forza in una situazione competitiva. È probabile che un numero opposto si interessi a te e si aspetti la reciprocità.

Aggiornamento ore 8.00

Lette le previsioni di oggi di Branko, non tralasciate inoltre le previsioni di Paolo Fox e quelle della redazione.