Oroscopo Branko oggi 28 ottobre 2019: i pronostici dell’astrologo

Una sensitività esagerata è il vostro tallone d’Achille, le vostre relazioni con il prossimo non sono sempre facili, tranne nei rapporti sociali. E’ qui che nascono insieme a Luna nuova altre occasioni per lavoro, affari, avete in mano una carta a sorpresa da estrarre al tavolo giusto! Luna in Scorpione coinvolge in un fiume di emozioni tutta la famiglia, ma non è detto che ci sarà pace, Marte è contro.