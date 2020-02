Oroscopo Branko oggi, 29 febbraio 2020: i pronostici dell’astrologo

Oroscopo 29 febbraio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 29 febbraio Branko: Leone

Le probabilità sono buone che tu abbia già a che fare con i sentimenti instabili e il senso di urgenza così caratteristici di questo ciclo. Non c’è fretta.

Oroscopo 29 febbraio Branko: Vergine

Durante i periodi in cui i cambiamenti sono rari e, quando avvengono, gli eventi sono così lenti che non c’è fretta di discutere. Ma ora è un’altra questione. Non solo il ritmo è rapido, è necessario conquistare quelli di cui avrete bisogno di supporto, possibilmente in pochi giorni.

Oroscopo 29 febbraio Branko: Bilancia

Una volta compreso che non esiste un modo perfetto per affrontare determinati problemi persistenti, non perderai più tempo a cercare di organizzare accordi di cui tutti sono felici. Così com’è, una volta che gli individui in questione si rendono conto che stai prendendo una linea dura, smetteranno di essere così polemici.

Oroscopo 29 febbraio Branko: Scorpione

Il cambiamento è nell’aria, ma non sei ancora entusiasta delle idee in discussione. Tieni presente, tuttavia, che questi sono esattamente questi, i concetti che qualcuno ha escogitato, non un piano finale. Inoltre, le persone in questione saranno più che benvenute per le tue idee.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 29 febbraio Branko: Sagittario

All’inizio di gennaio, il coraggioso ma impaziente Marte si trasferì nel Sagittario. Mentre questo ha aumentato il tuo coraggio, spesso ti sei sentito impulsivo, inconsapevolmente. Rivedi le idee o le offerte che ti sono state rifiutate perché eri di fretta.

Oroscopo 29 febbraio Branko: Capricorno

Di solito sei il primo a definire, quindi ad affrontare sia i problemi minori che le difficoltà più gravi. Eppure dall’inizio di gennaio, hai lottato con questioni che non sono solo complesse, hai poco da dire sul risultato. Il tuo tempo viene speso meglio concentrandoti su ciò che è.

Oroscopo 29 febbraio Branko: Acquario

Solo settimane fa, avresti respinto l’idea di alcuni cambiamenti negli accordi di vecchia data come inutili e dirompenti. Tuttavia, per fortuna, le tue obiezioni sono state ignorate. In effetti, non solo questi cambiamenti sono in atto, ma ti hanno chiaramente costretto a lasciarti coinvolgere in attività tanto emozionanti quanto inaspettate.

Oroscopo 29 febbraio Branko: Pesci

Alcuni equivoci non svaniranno dall’oggi al domani. In effetti, alcuni potrebbero sembrare peggiorare. Il vero problema è che sei a corto di fatti e gli altri sono riluttanti a dire la verità o si ingannano. Le cose funzioneranno, ma gradualmente.

