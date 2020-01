Oroscopo Branko oggi 29 gennaio 2020: i pronostici dell’astrologo

Oroscopo 29 gennaio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 29 gennaio Branko: Leone

Dai più spazio ai tuoi sentimenti: in questo modo il tuo rapporto con il tuo partner ne trarrà beneficio. Il business diventa più facile da gestire. Hai risolto i problemi che caratterizzavano l’ultimo periodo.

Oroscopo 29 gennaio Branko: Vergine

Questa settimana dovrai lavorare di più per riconciliarti con il tuo partner. Il lavoro può essere in un giorno difficile e potresti avere difficoltà a comunicare con i tuoi colleghi.

Oroscopo 29 gennaio Branko: Bilancia

Evita dispute inutili e sterili nel rapporto. Se sei stanco o hai dei dubbi sulla tua situazione, prova a gestirla in un modo specifico. Non stancarti della situazione, devi gestirla in modo razionale.

Oroscopo 29 gennaio Branko: Scorpione

Attirerai nuove persone che sono state molto speciali o che hanno già familiarità con il passato. Cerca di vivere un grande equilibrio. Le buone prospettive di lavoro stanno iniziando ad apparire all’orizzonte.

Oroscopo 29 gennaio Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 29 gennaio Branko: Sagittario

Le cose stanno iniziando a girare nella giusta direzione. La gioia di stare con il partner sta diventando sempre più intensa, nel lavoro sei meno stanco rispetto al recente passato.

Oroscopo 29 gennaio Branko: Capricorno

Stai vivendo un momento di conflitto in cui devi fuggire dall’ansia perché è l’opposto della vita emotiva. Prestare attenzione alle situazioni lavorative con persone che non sono facili da gestire.

Oroscopo 29 gennaio Branko: Acquario

Le innovazioni vengono per la privacy e c’è un modo più equilibrato per le coppie di vivere in modo più armonioso. Dopo qualche tempo la stasi viene contaminata. Potrebbe essere un buon momento per iniziare nuovi progetti.

Oroscopo 29 gennaio Branko: Pesci

Evita i momenti di confusione che possono portarti fuori strada e di combattere la persona amata. Ci sono molte opportunità. Adesso ci sono buone possibilità di fare affari imprevedibili molto redditizi.

Queste ultime erano le previsioni di oggi di Branko, ma per la stessa giornata potete consultare anche le previsioni di Paolo Fox. Quest’ultimo inoltre ha preparato anche i pronostici di domani.

