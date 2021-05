Oroscopo Branko oggi, 29 maggio 2021: le previsioni del giorno

Un nuovo momento dedicato agli astri, dopo l’ultimo oroscopo di Branko per consultare le previsioni di oggi, 29 maggio 2021, dalla nostra sintesi libera delle pubblicazioni di Branko online.

Vediamo l’oroscopo di Branko per oggi, 29 maggio 2021 e poi occhio all’oroscopo settimanale e quello del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 29 maggio Branko: Ariete

La salute ha bisogno di cure in questa stagione che cambia. È probabile che si riceva denaro da un accordo in sospeso da molto tempo. Le trattative sul fronte del lavoro potrebbero non andare come previsto. Oroscopo 29 maggio Branko: Toro

Una buona comprensione con il tuo coniuge porterà felicità nella tua vita. Avere un dito in ogni torta comporterà molti viaggi, ma ne varrà la pena. Potresti considerare seriamente un buon affare sul fronte della proprietà.

Oroscopo 29 maggio Branko: Gemelli

Il tuo stile di lavoro potrebbe aver bisogno di cambiamenti per migliorare il rendimento scolastico. È probabile che le tue intenzioni romantiche vengano ricambiate da quella che ammiri.

Oroscopo 29 maggio Branko: Cancro

Un cambio di scena potrebbe non andare bene con il tuo sistema. Il sostegno finanziario sarà richiesto da coloro che aspirano a studi superiori. Una buona pausa o una promozione tanto ambita è in programma per chi lavora per le multinazionali.