Oroscopo Branko oggi, 30 marzo 2020: le stelle del giorno

Oroscopo 30 marzo Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 30 marzo Branko: Leone

Sorgi nel tuo amore per alcune settimane. Il quadro mostra i giorni ideali da dedicare a una relazione. Si dice che non è possibile ripristinare il comfort perduto.

Oroscopo 30 marzo Branko: Vergine

L’ultimo periodo ti ha visto come uno dei protagonisti assoluti della tua vita. Molti di voi sono stati in grado di avviare progetti importanti e forse vedere i primi risultati. Usa il giorno per fermarti, rilassarti e infine ricaricare le batterie.

Oroscopo 30 marzo Branko: Bilancia

Marte forte e determinato sarà in perfette condizioni e fornirà l’energia necessaria per soddisfare questo periodo. Usa questi giorni per pianificare il tuo futuro con maggiore ottimismo.

Oroscopo 30 marzo Branko: Scorpione

Questo momento molto critico ti mette in difficoltà e ti costringe a scavare dentro per una profonda conoscenza. È tempo di chiarire cosa vuoi veramente dall’altra parte.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 30 marzo Branko: Sagittario

Le previsioni astrali ti avvertono: giorni caratterizzati da inquietanti accadimenti. Cerca di essere il più calmo possibile!

Oroscopo 30 marzo Branko: Capricorno

Sebbene i tempi attuali non permettano molto conforto, le stelle raccomandano di approfittare di questi giorni, chiudendo i problemi esterni ai margini della porta d’ingresso e aprendo un momento di relax per tutti voi.

Oroscopo 30 marzo Branko: Acquario

Stai attraversando un periodo molto difficile della tua vita. Saturno non ti dà tregua e ti costringe a porre domande in ogni modo. Benvenuto: puoi finalmente guardare al futuro con nuove speranze.

Oroscopo 30 marzo Branko: Pesci

Il presente ti aiuta a cercare le persone a cui eri indifferente, forse perché sono cambiate. Nei giorni seguenti, potrebbe essere saggio tenersi in contatto con quei lontani parenti di cui non si ha notizie da tempo.

Abbiamo letto l’oroscopo di oggi di Branko, e per un’altra versione vi segnaliamo quella di Paolo Fox.

