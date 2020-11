Oroscopo Branko oggi, 30 novembre 2020: le previsioni del giorno

Buongiorno a tutti i segni zodiacali. Visto l’ultimo oroscopo di Branko possiamo dedicarci alle previsioni di oggi, 30 novembre 2020, frutto del sunto libero delle pubblicazioni di Branko online.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 30 novembre Branko: Ariete

Lascia che le persone diventino nostalgiche. Sai che il passato roseo non era così roseo. Inoltre: hai molto da aspettarti. Oroscopo 30 novembre Branko: Toro

È difficile guardare le garanzie andare in fumo, ma giocare sul sicuro ti trattiene e ti ostacola in ciò di cui sei veramente capace.

Oroscopo 30 novembre Branko: Gemelli

Impari che un fiasco in corso avrebbe potuto essere evitato. Ma non preoccuparti. Quello che non sapevi allora è altrettanto irrilevante ora.

Oroscopo 30 novembre Branko: Cancro

È offensivo ricevere il bacio, ma non è paragonabile all’umiliazione che questa persona proverà quando si renderà conto di aver baciato troppo presto. Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 30 novembre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 30 novembre Branko: Leone

Qualcuno che pensavi si sarebbe inchinato con grazia sembra pronto a fare “rumore”. Non spingerlo adesso. Tutti (tu incluso) potrebbero impiegare un po ‘di tempo lontano. Oroscopo 30 novembre Branko: Vergine

I capi sciolti al lavoro non saranno legati con bei fiocchi, ma non ossessionarti. Questo è qualcosa che può aspettare fino a dopo le vacanze.

Oroscopo 30 novembre Branko: Bilancia

Essere lì per qualcuno non significa dover conoscere tutte le risposte. Sii presente nel momento. È il miglior regalo che puoi fare.

Oroscopo 30 novembre Branko: Scorpione

Invece di sollevare il ponte levatoio, prova a stendere il tappetino di benvenuto. Vale la pena andare sull’offensiva del fascino con i propri cari e / o suoceri.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 30 novembre Branko: Sagittario

Perché una semplice risposta sì o no deve essere così complicata? Ironia della sorte è il troppo interesse (non la mancanza di esso) che provoca manovre nervose.

Oroscopo 30 novembre Branko: Capricorno

Qualcosa che pensavi fosse nella borsa si muove liberamente. Ma non capovolgere tutto inseguendolo. Ti tornerà in mente a gennaio.

Oroscopo 30 novembre Branko: Acquario

Le sfide hanno lo scopo di farti cogliere l’occasione per te stesso. Non è piacevole, ma non si può negare che sia rinvigorente.

Oroscopo 30 novembre Branko: Pesci

C’è un’opportunità unica per far passare il passato. Considerando quanto è stato difficile, c’è molto da perdonare e dimenticare.

