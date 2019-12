Oroscopo Branko oggi 31 dicembre 2019: le stelle di San Silvestro e Capodanno

Che cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 31 dicembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto al’ultimo oroscopo di Branko.

Oroscopo 31 dicembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 31 dicembre Branko: Ariete

Cosa dire di più se Venere vi rende fascinosi e Marte vi dona passionalità conturbante? Semplice, da qui in avanti la sfera sentimentale sarà piena di emozioni, potete tranquillamente gettarvi il passato alle spalle e vivere nuove avventure. Oroscopo 31 dicembre Branko: Toro

L’anno va a concludersi con buoni risultati professionali, e la sensazione è che in futuro si possa ancora crescere. Il 2020 inizia con la tensione di Venere e Marte, il tutto viene mitigato dall’appoggio di Giove fortunato. Oroscopo 31 dicembre Branko: Gemelli Questo Giove in Sagittario vi ha reso la vita difficile così come Nettuno in Pesci. In generale le condizioni psicofisiche non sono eccellenti, ma se vi riguardate in mattinata, potrete concedervi qualche eccesso per il Veglione. Oroscopo 31 dicembre Branko: Cancro Il passaggio da un anno all’altro è segnato dalla Luna che illumina il Cancro. Tuttavia perfino oggi la sfera professionale stanca e dà problemi, cercate però di non regalare alle persone negative il vostro umore. Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 31 dicembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Oroscopo 31 dicembre Branko: Leone Se non sapete che fare stasera, optate per il riposo. Sarà fondamentale perché quello che si apre sarà l’anno degli impegni e della fatica. In particolare per chi non è più un ragazzino. Oroscopo 31 dicembre Branko: Vergine Se solo lo decidete, il vostro cuore si aprirà ad un bell’incontro da approfondire nel nuovo anno. C’è infatti una finestra propizia, ma di piccole dimensioni perché già dal 3 gennaio arriva Marte guastafeste. Oroscopo 31 dicembre Branko: Bilancia Se vi guardate indietro potete essere soddisfatti per tutto quello che siete riusciti a fare in quest’anno, ma è vero che di fatica e dispendio ce n’è stato tanto. Quello che vi aspetta è il ritorno di Saturno da gestire, per cui imparatelo ora: riposatevi tutte le volte che potete. Oroscopo 31 dicembre Branko: ScorpioneNon era pronosticabile visto l’andazzo, ma quest’ultimo giorno dell’anno sarà estremamente positivo. Attorniatevi di persone care, amici e parenti, per godervi una giornata che filerà liscia e senza intoppi.

Oroscopo 31 dicembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 31 dicembre Branko: Sagittario Non aspettatevi grosse trasformazioni, ma importanti conferme questo sì, sia sul lato professionale che dal punto di vista dello studio, se studiate. Le cose che non siete riusciti a cambiare sono dovute alla mancanza di intraprendenza, non alle stelle. Oroscopo 31 dicembre Branko: Capricorno Come per i Pesci, il vostro Capodanno è privo di soggetti astrali in opposizione. Questo sarà un anno che rischia di essere straordinario per questo segno, l’ultimo giorno dovete viverlo sereni con questa consapevolezza. Oroscopo 31 dicembre Branko: Acquario Quello che salutate non è stato il migliore degli anni, probabilmente Giove in Sagittario vi ha consentito di tenere comunque la barra dritta. Quest’anno invece il vostro fascino sarà irresistibile e per gli uomini ci sarà maggiore chiarezza. Oroscopo 31 dicembre Branko: PesciChe il quadro astrologico per voi sia positivo è chiaro, ma non aspettatevi di diventare milionari. Certamente, nel vostro intimo avete un desiderio, che adesso sarà più semplice da realizzare: la Luna nel segno protegge soprattutto la famiglia.

Aggiornamento ore 9.30