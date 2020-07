Oroscopo Branko oggi, 31 luglio 2020: le previsioni del giorno

Un caro saluto di buongiorno per tutti i seguaci di questo appuntamento con l’astrologia. Letto l’ultimo oroscopo di Branko possiamo pensare alle previsioni di oggi, 31 luglio 2020, realizzate in sintesi libera delle pubblicazioni di Branko online.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 31 luglio Branko: Ariete

Coloro che lavorano per una causa sociale possono essere spinti a fondo per i fondi. Coloro che sperano in una pausa fortunata sul fronte della promozione avranno probabilmente sentimenti positivi. L’autodisciplina ti troverà nel pieno della salute.

Oroscopo 31 luglio Branko: Toro

Pianificare un film o semplicemente andare alla vetrina non può essere escluso per alcuni. Mantenere la fiducia in merito a un affare di proprietà che viene negoziato da te. Riuscirai a mantenere il tuo ritmo sul fronte accademico.

Oroscopo 31 luglio Branko: Gemelli

Un cambiamento d’aria sarà una manna dal cielo per coloro che si sentono sottotono. Oggi le questioni familiari possono avere la precedenza su altre cose.

Oroscopo 31 luglio Branko: Cancro

Deliberare bene prima di esprimere opinioni e opinioni su un problema sul lavoro. Non essere troppo duro con te stesso sul fronte fisico in quanto può diventare controproducente.

Oroscopo 31 luglio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 31 luglio Branko: Leone

Il tuo impegno sarà massimo per completare un incarico urgente sul fronte accademico. Oggi il clima sul fronte romantico sembra brutto, quindi resta cauto.

Oroscopo 31 luglio Branko: Vergine

I tuoi doppi standard in una situazione familiare potrebbero non essere apprezzati. I ritardi non possono essere esclusi in un viaggio, ma iniziare presto aiuterà.

Oroscopo 31 luglio Branko: Bilancia

La famiglia potrebbe non essere in vena dei tuoi piani per una gita, ma li conquisterai. Alcuni viaggiatori possono essere coinvolti in un’attività.

Oroscopo 31 luglio Branko: Scorpione

È probabile che l’amata rispetti la tua decisione di aspettare ancora un po per fare il nodo.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 31 luglio Branko: Sagittario

Coloro che pensano di trasformare la propria casa in piani di costruzione dovrebbero ripensarci.

Oroscopo 31 luglio Branko: Capricorno

Una bella commissione in un affare probabilmente renderà sano il tuo saldo bancario. È probabile che una soluzione a un problema professionale sia stata elaborata da te ed è destinata a stupire i rialzi.

Oroscopo 31 luglio Branko: Acquario

Gli sforzi sul fronte accademico portano risultati positivi. Chi spera in una serata appassionata con il partner dovrà prendere l’iniziativa da solo.

Oroscopo 31 luglio Branko: Pesci

Per quanto riguarda la salute, sei certo di rimanere ai vertici del mondo. Il comportamento di un giovane famigliare può causare preoccupazione, ma potresti leggere troppo. Il viaggio in campagna si rivelerà molto redditizio.

