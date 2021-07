Oroscopo Branko oggi, 31 luglio 2021: le previsioni del giorno

Buona giornata a voi, dopo l’ultimo oroscopo di Branko ci dedichiamo alle previsioni di oggi, 31 luglio 2021, dalla nostra analisi libera delle pubblicazioni di Branko online.

Ecco l’oroscopo di Branko per oggi, 31 luglio 2021 e poi passate all’oroscopo settimanale e quello del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 31 luglio Branko: Ariete

C’è una differenza tra la negoziazione aggressiva e il bullismo. Abbassa i toni perché sembra che ti stia pericolosamente avvicinando al superamento del limite.

Oroscopo 31 luglio Branko: Toro

Che tu ci creda o no, quel vantaggio inverosimile sta davvero andando da qualche parte. A volte devi pensare al di fuori del pascolo recintato.

Oroscopo 31 luglio Branko: Gemelli

Dovrai aiutare qualcuno se vuoi aiutare te stesso ma solo tu puoi decidere se questo è interdipendente o co-dipendente.

Oroscopo 31 luglio Branko: Cancro

Ti senti come se le cose fossero sistemate, ma un ex partner non è d’accordo. Ascolta questa persona ora o potresti finire per pagare più tardi.